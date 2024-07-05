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США сорвали сделку по продаже шахты Norinco в ДР Конго, пишут СМИ - РИА Новости, 05.07.2024
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14:22 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/kongo-1957668342.html
США сорвали сделку по продаже шахты Norinco в ДР Конго, пишут СМИ
США сорвали сделку по продаже шахты Norinco в ДР Конго, пишут СМИ - РИА Новости, 05.07.2024
США сорвали сделку по продаже шахты Norinco в ДР Конго, пишут СМИ
Чиновники из США сорвали сделку по продаже подразделению китайской оборонной компании Norinco медно-кобальтовой шахты в Демократической Республике Конго (ДР... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T14:22
2024-07-05T14:22
сша
пекин
вашингтон (штат)
демократическая республика конго
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Чиновники из США сорвали сделку по продаже подразделению китайской оборонной компании Norinco медно-кобальтовой шахты в Демократической Республике Конго (ДР Конго), чтобы помешать Пекину получить больший контроль над минералами, пишет издание Financial Times со ссылкой на неназванных осведомителей, знакомых с процессом. "США вмешались в сделку по продаже конголезской медной шахты китайскому производителю вооружений с целью помешать Пекину еще больше усилить контроль над критически важными минералами", - говорится в материале. Norinco уже владеет двумя медно-кобальтовыми шахтами на территории ДР Конго. По данным издания, американские чиновники убедили государственную конголезскую компанию Gécamines пересмотреть сделку по продаже шахты Norin Mining подразделению китайской компании Norinco. Gécamines наложила вето на сделку в понедельник 1 июля. Представитель Gécamines заявил, что узнал о сделке из СМИ и был возмущен тем, что его не проинформировали о продаже. Согласно публикации, срыв сделки является частью усилий Вашингтона по обеспечению доступа США к редкоземельным металлам в рамках глобальной конкуренции с Китаем за контроль над ними.
https://ria.ru/20240628/kongo-1956000452.html
https://ria.ru/20240508/indeytsy-1944560443.html
сша
пекин
вашингтон (штат)
демократическая республика конго
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сша, пекин, вашингтон (штат), демократическая республика конго
США, Пекин, Вашингтон (штат), Демократическая Республика Конго
США сорвали сделку по продаже шахты Norinco в ДР Конго, пишут СМИ

FT: США сорвали сделку по продаже шахты Norinco в ДР Конго, чтобы помешать Китаю

© iStock.com / mtcuradoСтолица Демократической Республики Конго Киншаса
Столица Демократической Республики Конго Киншаса - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© iStock.com / mtcurado
Столица Демократической Республики Конго Киншаса. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Чиновники из США сорвали сделку по продаже подразделению китайской оборонной компании Norinco медно-кобальтовой шахты в Демократической Республике Конго (ДР Конго), чтобы помешать Пекину получить больший контроль над минералами, пишет издание Financial Times со ссылкой на неназванных осведомителей, знакомых с процессом.
"США вмешались в сделку по продаже конголезской медной шахты китайскому производителю вооружений с целью помешать Пекину еще больше усилить контроль над критически важными минералами", - говорится в материале.
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Norinco уже владеет двумя медно-кобальтовыми шахтами на территории ДР Конго.
По данным издания, американские чиновники убедили государственную конголезскую компанию Gécamines пересмотреть сделку по продаже шахты Norin Mining подразделению китайской компании Norinco. Gécamines наложила вето на сделку в понедельник 1 июля. Представитель Gécamines заявил, что узнал о сделке из СМИ и был возмущен тем, что его не проинформировали о продаже.
Согласно публикации, срыв сделки является частью усилий Вашингтона по обеспечению доступа США к редкоземельным металлам в рамках глобальной конкуренции с Китаем за контроль над ними.
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