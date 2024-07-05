https://ria.ru/20240705/kholera-1957786437.html

Роспотребнадзор оценил ситуацию с холерой в Херсонской области

Роспотребнадзор оценил ситуацию с холерой в Херсонской области - РИА Новости, 05.07.2024

Роспотребнадзор оценил ситуацию с холерой в Херсонской области

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Херсонской области на территории России стабильная, случаев холеры нет, перебоев в системе водоснабжения не отмечается,... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T21:53

2024-07-05T21:53

2024-07-05T21:53

херсонская область

россия

киев

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Херсонской области на территории России стабильная, случаев холеры нет, перебоев в системе водоснабжения не отмечается, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Ранее источник РИА Новости в пророссийском сопротивлении оккупированного Киевом Херсона сообщил, что жители города отмечают ухудшение качества водопроводной воды и из опасений, связанных с риском заражения холерой, переходят на покупную питьевую воду, что в свою очередь спровоцировало ее дефицит. "В настоящее время ситуация в Херсонской области на территории РФ стабильная и контролируемая, перебоев в системе водоснабжения и распределительной сети нет",- говорится в сообщении Роспотребнадзора. Роспотребнадзор продолжает усиленный санитарно-эпидемиологический контроль в Херсонской области со стороны РФ, случаев заболевания холерой не зафиксировано, подчеркнули в ведомстве. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20240705/kherson-1957776766.html

https://ria.ru/20240701/kholera-1956740814.html

херсонская область

россия

киев

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсонская область , россия, киев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество