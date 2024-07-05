https://ria.ru/20240705/kholera-1957786437.html
Роспотребнадзор оценил ситуацию с холерой в Херсонской области
Роспотребнадзор оценил ситуацию с холерой в Херсонской области - РИА Новости, 05.07.2024
Роспотребнадзор оценил ситуацию с холерой в Херсонской области
Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Херсонской области на территории России стабильная, случаев холеры нет, перебоев в системе водоснабжения не отмечается,... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T21:53
2024-07-05T21:53
2024-07-05T21:53
херсонская область
россия
киев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Херсонской области на территории России стабильная, случаев холеры нет, перебоев в системе водоснабжения не отмечается, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Ранее источник РИА Новости в пророссийском сопротивлении оккупированного Киевом Херсона сообщил, что жители города отмечают ухудшение качества водопроводной воды и из опасений, связанных с риском заражения холерой, переходят на покупную питьевую воду, что в свою очередь спровоцировало ее дефицит. "В настоящее время ситуация в Херсонской области на территории РФ стабильная и контролируемая, перебоев в системе водоснабжения и распределительной сети нет",- говорится в сообщении Роспотребнадзора. Роспотребнадзор продолжает усиленный санитарно-эпидемиологический контроль в Херсонской области со стороны РФ, случаев заболевания холерой не зафиксировано, подчеркнули в ведомстве. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20240705/kherson-1957776766.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, киев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Херсонская область , Россия, Киев, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Роспотребнадзор оценил ситуацию с холерой в Херсонской области
Роспотребнадзор: эпидемиологическая ситуация в Херсонской области стабильная
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Херсонской области на территории России стабильная, случаев холеры нет, перебоев в системе водоснабжения не отмечается, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее источник РИА Новости в пророссийском сопротивлении оккупированного Киевом Херсона
сообщил, что жители города отмечают ухудшение качества водопроводной воды и из опасений, связанных с риском заражения холерой, переходят на покупную питьевую воду, что в свою очередь спровоцировало ее дефицит.
"В настоящее время ситуация в Херсонской области на территории РФ стабильная и контролируемая, перебоев в системе водоснабжения и распределительной сети нет",- говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор продолжает усиленный санитарно-эпидемиологический контроль в Херсонской области со стороны РФ, случаев заболевания холерой не зафиксировано, подчеркнули в ведомстве.
Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора.