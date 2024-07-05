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"Хезболла" не ожидает войны с Израилем в ближайшее время - РИА Новости, 05.07.2024
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13:14 05.07.2024 (обновлено: 13:18 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/khezbollakh-1957634975.html
"Хезболла" не ожидает войны с Израилем в ближайшее время
"Хезболла" не ожидает войны с Израилем в ближайшее время - РИА Новости, 05.07.2024
"Хезболла" не ожидает войны с Израилем в ближайшее время
Ливанское шиитское движение "Хезболла" не ожидает войны с Израилем в ближайшее время на фоне продолжающихся взаимных обстрелов в приграничных районах, но готово РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T13:14
2024-07-05T13:18
израиль
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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БЕЙРУТ, 5 июл - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболла" не ожидает войны с Израилем в ближайшее время на фоне продолжающихся взаимных обстрелов в приграничных районах, но готово к худшим сценариям, заявил в интервью РИА Новости заместитель генсека "Хезболла" Наим Касем. &quot;Сценариев эскалации войны в ближайшее время нет. Но ливанская &quot;Хезболла&quot; готова к самым худшим раскладам&quot;, - сказал Касем, отвечая на вопрос, ожидает ли он расширения масштабов боевых действий.По его словам, каждый раз, когда израильская армия подвергает обстрелу гражданское население, "Хезболла" наносит ответные удары. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболла" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации. Армия обороны Израиля 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболла" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболла" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации. Насрулла неоднократно заявлял в своих выступлениях, что действия движения носят оборонительный характер.
https://ria.ru/20240704/khezbolla-1957321431.html
https://ria.ru/20240629/iran-1956254975.html
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израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
"Хезболла" не ожидает войны с Израилем в ближайшее время

Замгенсека Касем: "Хезболла" готова к худшим сценариям

© AP Photo / Hussein MallaДым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики "Хезболлы" возле Альма аль-Шааб, ливанской пограничной деревни с Израилем
Дым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики Хезболлы возле Альма аль-Шааб, ливанской пограничной деревни с Израилем - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики "Хезболлы" возле Альма аль-Шааб, ливанской пограничной деревни с Израилем. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 5 июл - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболла" не ожидает войны с Израилем в ближайшее время на фоне продолжающихся взаимных обстрелов в приграничных районах, но готово к худшим сценариям, заявил в интервью РИА Новости заместитель генсека "Хезболла" Наим Касем.
«

"Сценариев эскалации войны в ближайшее время нет. Но ливанская "Хезболла" готова к самым худшим раскладам", - сказал Касем, отвечая на вопрос, ожидает ли он расширения масштабов боевых действий.

Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
"Хезболла" заявила о пуске более 200 ракет по израильским военным
4 июля, 11:54
По его словам, каждый раз, когда израильская армия подвергает обстрелу гражданское население, "Хезболла" наносит ответные удары.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболла" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
Армия обороны Израиля 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболла" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболла" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации. Насрулла неоднократно заявлял в своих выступлениях, что действия движения носят оборонительный характер.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
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29 июня, 04:28
 
ИзраильЛиванХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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