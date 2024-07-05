https://ria.ru/20240705/khezbollakh-1957634975.html

"Хезболла" не ожидает войны с Израилем в ближайшее время

"Хезболла" не ожидает войны с Израилем в ближайшее время - РИА Новости, 05.07.2024

"Хезболла" не ожидает войны с Израилем в ближайшее время

Ливанское шиитское движение "Хезболла" не ожидает войны с Израилем в ближайшее время на фоне продолжающихся взаимных обстрелов в приграничных районах, но готово РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T13:14

2024-07-05T13:14

2024-07-05T13:18

израиль

ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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БЕЙРУТ, 5 июл - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболла" не ожидает войны с Израилем в ближайшее время на фоне продолжающихся взаимных обстрелов в приграничных районах, но готово к худшим сценариям, заявил в интервью РИА Новости заместитель генсека "Хезболла" Наим Касем. "Сценариев эскалации войны в ближайшее время нет. Но ливанская "Хезболла" готова к самым худшим раскладам", - сказал Касем, отвечая на вопрос, ожидает ли он расширения масштабов боевых действий.По его словам, каждый раз, когда израильская армия подвергает обстрелу гражданское население, "Хезболла" наносит ответные удары. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболла" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации. Армия обороны Израиля 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболла" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболла" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации. Насрулла неоднократно заявлял в своих выступлениях, что действия движения носят оборонительный характер.

https://ria.ru/20240704/khezbolla-1957321431.html

https://ria.ru/20240629/iran-1956254975.html

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израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире