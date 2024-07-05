"Хезболла" не ожидает войны с Израилем в ближайшее время
Замгенсека Касем: "Хезболла" готова к худшим сценариям
© AP Photo / Hussein MallaДым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики "Хезболлы" возле Альма аль-Шааб, ливанской пограничной деревни с Израилем
© AP Photo / Hussein Malla
Дым над позицией израильской армии, которую атаковали боевики "Хезболлы" возле Альма аль-Шааб, ливанской пограничной деревни с Израилем. Архивное фото
БЕЙРУТ, 5 июл - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболла" не ожидает войны с Израилем в ближайшее время на фоне продолжающихся взаимных обстрелов в приграничных районах, но готово к худшим сценариям, заявил в интервью РИА Новости заместитель генсека "Хезболла" Наим Касем.
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"Сценариев эскалации войны в ближайшее время нет. Но ливанская "Хезболла" готова к самым худшим раскладам", - сказал Касем, отвечая на вопрос, ожидает ли он расширения масштабов боевых действий.
По его словам, каждый раз, когда израильская армия подвергает обстрелу гражданское население, "Хезболла" наносит ответные удары.
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболла" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
Армия обороны Израиля 18 июня заявила об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболла" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболла" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации. Насрулла неоднократно заявлял в своих выступлениях, что действия движения носят оборонительный характер.