Рейтинг@Mail.ru
Капибары в Московском зоопарке спрятались от грозы - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:13 05.07.2024 (обновлено: 15:28 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/kapibara-1957686876.html
Капибары в Московском зоопарке спрятались от грозы
Капибары в Московском зоопарке спрятались от грозы - РИА Новости, 05.07.2024
Капибары в Московском зоопарке спрятались от грозы
Капибары, которые живут в Московском зоопарке, из-за приближающейся грозы спрятались в помещении, сообщили в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T15:13
2024-07-05T15:28
общество
москва
светлана акулова
московский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954817018_0:322:1280:1042_1920x0_80_0_0_2c6c996b0ebe946030bb3e2254cd0f4a.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Капибары, которые живут в Московском зоопарке, из-за приближающейся грозы спрятались в помещении, сообщили в Telegram-канале столичного зоосада. "Капибары как будто почувствовали приближение грозы - и в один момент всем семейством покинули лужайку и отправились домой. Возьмем с них пример", - говорится в сообщении. Ранее комплекс городского хозяйства Москвы предупреждал об ухудшении погоды после 12.00. В столице ожидаются сильный дождь с грозой и градом, порывы ветра могут достигать 20-25 метров в секунду.Столичный департамент культуры сообщал, что в пятницу все парки и Московский зоопарк закрылись в 12.00. Также в 14.00 из-за погодных условий закрылся "Аптекарский огород".
https://ria.ru/20240705/moskva-1957611173.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/17/1954817018_0:130:1280:1090_1920x0_80_0_0_5e37b6caaf1dcfba6a170449f9655c1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, светлана акулова, московский зоопарк
Общество, Москва, Светлана Акулова, Московский зоопарк
Капибары в Московском зоопарке спрятались от грозы

Капибары Московского зоопарка спрятались в помещении из-за приближающейся грозы

© Фото : Светлана Акулова / TelegramСемья капибар в Московском зоопарке
Семья капибар в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото : Светлана Акулова / Telegram
Семья капибар в Московском зоопарке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Капибары, которые живут в Московском зоопарке, из-за приближающейся грозы спрятались в помещении, сообщили в Telegram-канале столичного зоосада.
"Капибары как будто почувствовали приближение грозы - и в один момент всем семейством покинули лужайку и отправились домой. Возьмем с них пример", - говорится в сообщении.
Ранее комплекс городского хозяйства Москвы предупреждал об ухудшении погоды после 12.00. В столице ожидаются сильный дождь с грозой и градом, порывы ветра могут достигать 20-25 метров в секунду.
Столичный департамент культуры сообщал, что в пятницу все парки и Московский зоопарк закрылись в 12.00. Также в 14.00 из-за погодных условий закрылся "Аптекарский огород".
Люди отдыхают в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
В Москве закроют парки из-за непогоды
Вчера, 11:53
 
ОбществоМоскваСветлана АкуловаМосковский зоопарк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала