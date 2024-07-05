https://ria.ru/20240705/kapibara-1957686876.html

Капибары в Московском зоопарке спрятались от грозы

Капибары в Московском зоопарке спрятались от грозы - РИА Новости, 05.07.2024

Капибары в Московском зоопарке спрятались от грозы

Капибары, которые живут в Московском зоопарке, из-за приближающейся грозы спрятались в помещении, сообщили в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T15:13

2024-07-05T15:13

2024-07-05T15:28

общество

москва

светлана акулова

московский зоопарк

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Капибары, которые живут в Московском зоопарке, из-за приближающейся грозы спрятались в помещении, сообщили в Telegram-канале столичного зоосада. "Капибары как будто почувствовали приближение грозы - и в один момент всем семейством покинули лужайку и отправились домой. Возьмем с них пример", - говорится в сообщении. Ранее комплекс городского хозяйства Москвы предупреждал об ухудшении погоды после 12.00. В столице ожидаются сильный дождь с грозой и градом, порывы ветра могут достигать 20-25 метров в секунду.Столичный департамент культуры сообщал, что в пятницу все парки и Московский зоопарк закрылись в 12.00. Также в 14.00 из-за погодных условий закрылся "Аптекарский огород".

https://ria.ru/20240705/moskva-1957611173.html

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общество, москва, светлана акулова, московский зоопарк