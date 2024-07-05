https://ria.ru/20240705/kadyrov-1957690450.html
Кадыров показал трофей, привезенный ему из зоны СВО
Кадыров показал трофей, привезенный ему из зоны СВО - РИА Новости, 05.07.2024
Кадыров показал трофей, привезенный ему из зоны СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале пост, где показал полученный им в качестве трофея из зоны СВО флаг подразделения ВСУ. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T15:24
2024-07-05T15:24
2024-07-05T15:46
россия
запорожская область
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram-канале пост, где показал полученный им в качестве трофея из зоны СВО флаг подразделения ВСУ."Друзья! Дорогой БРАТ, боевой офицер и отважный командир батальона "Юг-АХМАТ" МО РФ Муса Иблаев, привёз из зоны проведения специальной военной операции трофейный флаг одного из батальонов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ", — написал он.Кадыров уточнил, что трофей захватили в ходе штурма вражеского опорного пункта южнее села Новоандреевка на Ореховском направлении Запорожской области.Глава Чечни заключил, что, раз уж войска теряют свой флаг, то их положение плачевно.
https://ria.ru/20240627/kadyrov-1955789564.html
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россия, запорожская область, рамзан кадыров, вооруженные силы украины
Россия, Запорожская область, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины
Кадыров показал трофей, привезенный ему из зоны СВО
Кадыров показал флаг бригады ВСУ, привезенный ему в качестве трофея из зоны СВО