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При обстреле Ясиноватой пострадали три человека - РИА Новости, 05.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:33 05.07.2024 (обновлено: 11:44 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/jasinovataja-1957604192.html
При обстреле Ясиноватой пострадали три человека
При обстреле Ясиноватой пострадали три человека - РИА Новости, 05.07.2024
При обстреле Ясиноватой пострадали три человека
Три человека ранены при обстреле Ясиноватой в ДНР украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр этого города Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T11:33
2024-07-05T11:44
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 июл – РИА Новости. Три человека ранены при обстреле Ясиноватой в ДНР украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр этого города Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале."В результате очередного обстрела города Ясиноватая ранение получили женщины 1957 и 1965 годов рождения и мужчина 1960 года рождения", - написал Шевченко. Он отметил, что пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20240705/kiev-1957604634.html
ясиноватая
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ясиноватая, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Происшествия
При обстреле Ясиноватой пострадали три человека

Мэр Шевченко: при обстреле Ясиноватой пострадали три человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 июл – РИА Новости. Три человека ранены при обстреле Ясиноватой в ДНР украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр этого города Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале.
"В результате очередного обстрела города Ясиноватая ранение получили женщины 1957 и 1965 годов рождения и мужчина 1960 года рождения", - написал Шевченко. Он отметил, что пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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