https://ria.ru/20240705/jasinovataja-1957604192.html
При обстреле Ясиноватой пострадали три человека
При обстреле Ясиноватой пострадали три человека - РИА Новости, 05.07.2024
При обстреле Ясиноватой пострадали три человека
Три человека ранены при обстреле Ясиноватой в ДНР украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр этого города Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T11:33
2024-07-05T11:33
2024-07-05T11:44
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
ДОНЕЦК, 5 июл – РИА Новости. Три человека ранены при обстреле Ясиноватой в ДНР украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр этого города Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале."В результате очередного обстрела города Ясиноватая ранение получили женщины 1957 и 1965 годов рождения и мужчина 1960 года рождения", - написал Шевченко. Он отметил, что пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20240705/kiev-1957604634.html
ясиноватая
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ясиноватая, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Происшествия
При обстреле Ясиноватой пострадали три человека
Мэр Шевченко: при обстреле Ясиноватой пострадали три человека