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Ученые назвали самое древнее изображение в мире - РИА Новости, 05.07.2024
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Наука
 
07:19 05.07.2024 (обновлено: 07:51 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/izobrazhenie-1957546373.html
Ученые назвали самое древнее изображение в мире
Ученые назвали самое древнее изображение в мире - РИА Новости, 05.07.2024
Ученые назвали самое древнее изображение в мире
Наскльный рисунок свиньи и двух антропоморфных фигур из пещеры Леанг Карампуанг на острове Сулавеси имеет возраст не мнее 51 200 лет и является самым древним... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T07:19
2024-07-05T07:51
наука
индонезия
сулавеси
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Наскльный рисунок свиньи и двух антропоморфных фигур из пещеры Леанг Карампуанг на острове Сулавеси имеет возраст не мнее 51 200 лет и является самым древним известным изображением в истории человечества, заявила международная команда ученых в статье для научного журнала Nature.Пещерное изображение было обнаружено в 2017 году, однако его датировка завершилась лишь в начале 2024 года. Ученые снимали слои наросшего на картине известняка, испаряли его лазером и датировали каждый слой по соотношению урана и образующегося при его распаде тория."Датированное периодом минимум 51 200 лет назад, эта нарративная композиция &lt;...&gt; теперь становится самым ранним известным образцом изобразительного искусства и визуального сторителлинга в мире", — говорится в статье.По словам ученых, на рисунке изображена свинья и две антропоморфные фигуры с тремя конечностями. Как рассказал в интервью Guardian один из лидеров группы, профессор университета Гриффита Адам Брумм, свинья часто встречалась ему на раскопках в регионе. Он предположил, что животное обладало огромным экономическим значением для местных жителей. При этом если животные в пещерном искусстве всегда нарисованы с особой тщательностью, то люди традиционно выполнялись в менее детальной манере, добавил он."Наши находки показывают, что образные изображения антропоморфных фигур и животных имеют более глубокие корни в истории искусства современного человека, что считалось ранее", — заключили авторы.Ранее самым древним изображением в истории считался другой рисок с острова Сулавеси — сцена охоты из пещеры Леанг Булу Сипонг 4. Авторы нового исследования датировали его возрастом не менее 48 тысяч лет назад.
https://ria.ru/20240127/mumii-1923722836.html
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индонезия, сулавеси
Наука, Индонезия, Сулавеси
Ученые назвали самое древнее изображение в мире

Ученые датировали самое древнее в мире изображение из Индонезии

© Скриншот из статьи в журнале NatureСамое древнее известное изображение в мире
Самое древнее известное изображение в мире - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Скриншот из статьи в журнале Nature
Самое древнее известное изображение в мире. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Наскльный рисунок свиньи и двух антропоморфных фигур из пещеры Леанг Карампуанг на острове Сулавеси имеет возраст не мнее 51 200 лет и является самым древним известным изображением в истории человечества, заявила международная команда ученых в статье для научного журнала Nature.
Пещерное изображение было обнаружено в 2017 году, однако его датировка завершилась лишь в начале 2024 года. Ученые снимали слои наросшего на картине известняка, испаряли его лазером и датировали каждый слой по соотношению урана и образующегося при его распаде тория.
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«
"Датированное периодом минимум 51 200 лет назад, эта нарративная композиция <...> теперь становится самым ранним известным образцом изобразительного искусства и визуального сторителлинга в мире", — говорится в статье.
По словам ученых, на рисунке изображена свинья и две антропоморфные фигуры с тремя конечностями. Как рассказал в интервью Guardian один из лидеров группы, профессор университета Гриффита Адам Брумм, свинья часто встречалась ему на раскопках в регионе. Он предположил, что животное обладало огромным экономическим значением для местных жителей. При этом если животные в пещерном искусстве всегда нарисованы с особой тщательностью, то люди традиционно выполнялись в менее детальной манере, добавил он.
"Наши находки показывают, что образные изображения антропоморфных фигур и животных имеют более глубокие корни в истории искусства современного человека, что считалось ранее", — заключили авторы.
Ранее самым древним изображением в истории считался другой рисок с острова Сулавеси — сцена охоты из пещеры Леанг Булу Сипонг 4. Авторы нового исследования датировали его возрастом не менее 48 тысяч лет назад.
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