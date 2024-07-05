https://ria.ru/20240705/investitsii-1957698616.html

Инвестиции в технопарки Подмосковья составили 14,4 миллиарда рублей

Инвестиции в технопарки Подмосковья составили 14,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 05.07.2024

Инвестиции в технопарки Подмосковья составили 14,4 миллиарда рублей

Компании, работающие на площадках технопарков Подмосковья, накопленным итогом вложили в создание, запуск и развитие своих предприятий 14,4 миллиарда рублей... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T15:52

2024-07-05T15:52

2024-07-05T15:52

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

технопарки

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Компании, работающие на площадках технопарков Подмосковья, накопленным итогом вложили в создание, запуск и развитие своих предприятий 14,4 миллиарда рублей инвестиций, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "Технопарки Подмосковья – это 568 инвесторов, работающих в различных сегментах, которые уже вложили 14,4 миллиарда рублей и создали почти 9,5 тысячи рабочих мест. Здесь создана готовая инфраструктура, а также все условия для развития высокотехнологичных предприятий, разработки и выпуска такой продукции", - сказала Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. По её словам, в планах по развитию технопарков Подмосковья - создать еще свыше 2 тысяч новых рабочих мест для жителей региона. Предприятия, работающие в 19 технопарках региона, реализуют разные проекты. Например, в 2024 году на территории технопарка "Королев" запустили производство бытовой и промышленной химии. Здесь индивидуальный предприниматель Виктория Белоусова развивает производство различных моющих средств: от бытовых до автошампуней (бренд "Сож Синтез"). Общий объем инвестиций в реализацию проекта – более 20 миллионов рублей, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240530/proizvodstvo-1949484388.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), технопарки