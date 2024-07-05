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Инвестиции в технопарки Подмосковья составили 14,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 05.07.2024
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Новости Подмосковья
 
15:52 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/investitsii-1957698616.html
Инвестиции в технопарки Подмосковья составили 14,4 миллиарда рублей
Инвестиции в технопарки Подмосковья составили 14,4 миллиарда рублей - РИА Новости, 05.07.2024
Инвестиции в технопарки Подмосковья составили 14,4 миллиарда рублей
Компании, работающие на площадках технопарков Подмосковья, накопленным итогом вложили в создание, запуск и развитие своих предприятий 14,4 миллиарда рублей... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T15:52
2024-07-05T15:52
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
технопарки
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Компании, работающие на площадках технопарков Подмосковья, накопленным итогом вложили в создание, запуск и развитие своих предприятий 14,4 миллиарда рублей инвестиций, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "Технопарки Подмосковья – это 568 инвесторов, работающих в различных сегментах, которые уже вложили 14,4 миллиарда рублей и создали почти 9,5 тысячи рабочих мест. Здесь создана готовая инфраструктура, а также все условия для развития высокотехнологичных предприятий, разработки и выпуска такой продукции", - сказала Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. По её словам, в планах по развитию технопарков Подмосковья - создать еще свыше 2 тысяч новых рабочих мест для жителей региона. Предприятия, работающие в 19 технопарках региона, реализуют разные проекты. Например, в 2024 году на территории технопарка "Королев" запустили производство бытовой и промышленной химии. Здесь индивидуальный предприниматель Виктория Белоусова развивает производство различных моющих средств: от бытовых до автошампуней (бренд "Сож Синтез"). Общий объем инвестиций в реализацию проекта – более 20 миллионов рублей, отметили в пресс-службе.
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московская область (подмосковье), технопарки
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Технопарки

Инвестиции в технопарки Подмосковья составили 14,4 миллиарда рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Компании, работающие на площадках технопарков Подмосковья, накопленным итогом вложили в создание, запуск и развитие своих предприятий 14,4 миллиарда рублей инвестиций, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"Технопарки Подмосковья – это 568 инвесторов, работающих в различных сегментах, которые уже вложили 14,4 миллиарда рублей и создали почти 9,5 тысячи рабочих мест. Здесь создана готовая инфраструктура, а также все условия для развития высокотехнологичных предприятий, разработки и выпуска такой продукции", - сказала Зиновьева, слова которой цитирует пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
По её словам, в планах по развитию технопарков Подмосковья - создать еще свыше 2 тысяч новых рабочих мест для жителей региона.
Предприятия, работающие в 19 технопарках региона, реализуют разные проекты. Например, в 2024 году на территории технопарка "Королев" запустили производство бытовой и промышленной химии. Здесь индивидуальный предприниматель Виктория Белоусова развивает производство различных моющих средств: от бытовых до автошампуней (бренд "Сож Синтез"). Общий объем инвестиций в реализацию проекта – более 20 миллионов рублей, отметили в пресс-службе.
Министерство инвестиций МО: 14 новых производств запустили с начала года - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Министерство инвестиций МО: 14 новых производств запустили с начала года
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Технопарки
 
 
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