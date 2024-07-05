https://ria.ru/20240705/inoagenty-1957781955.html

Минюст внес в список иноагентов журналистов Герасименко* и Ежова*

Минюст внес в список иноагентов журналистов Герасименко* и Ежова* - РИА Новости, 05.07.2024

Минюст внес в список иноагентов журналистов Герасименко* и Ежова*

Минюст РФ признал иностранными агентами журналистов Олесю Герасименко* и Сергея Ежова*, а также Григория Вайпана*, Сергея Трошина* и Федора Уткина*, говорится в РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T21:31

2024-07-05T21:31

2024-07-05T21:31

общество

россия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Минюст РФ признал иностранными агентами журналистов Олесю Герасименко* и Сергея Ежова*, а также Григория Вайпана*, Сергея Трошина* и Федора Уткина*, говорится в сообщении ведомства. "Пятого июля 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Г.В. Вайпан*, О.М. Герасименко*, С.А. Ежов*, С.А. Трошин*, а также Ф.В. Уткин*", - сообщает ведомство. Уточняется, что Олеся Герасименко* распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ, выступала против СВО. Участвовала в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов. Как сообщает Минюст, Сергей Ежов* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС России. Призывал к введению ограничительных мер в отношении граждан РФ. Выступал против СВО, участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов. По данным ведомства, Григорий Вайпан* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, выступал против СВО. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, а также участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами. Принимал участие в мероприятии, организованном иноагентами. Отмечается, что Сергей Трошин* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Участвовал в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, осуществлял пропаганду ЛГБТ**-отношений (движение ЛГБТ** признано в РФ экстремистским и запрещено). Федор Уткин*, согласно данным ведомства, выступал против СВО, а также распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, участвовал в распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов. "Вместе с тем в соответствии с распоряжениями Минюста России из реестра в связи с ликвидацией исключены городская общественная организация "Рязанское историко-просветительское и правозащитное общество "Мемориал" (Рязанский Мемориал), а также союз общественных объединений "Российский исследовательский центр по правам человека", - заключило ведомство.* Физические лица, выполняющие функции иноагентов** Экстремистское движение, запрещенное в России

https://ria.ru/20240628/minyust-1956228713.html

https://ria.ru/20240701/aunin-1956651019.html

https://ria.ru/20240703/uchebniki-1957013771.html

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общество, россия