https://ria.ru/20240705/innovatsii-1957699239.html

Эксперты "Сколково" обсудят инновации в промышленности на "Иннопром-2024"

Эксперты "Сколково" обсудят инновации в промышленности на "Иннопром-2024" - РИА Новости, 05.07.2024

Эксперты "Сколково" обсудят инновации в промышленности на "Иннопром-2024"

Эксперты "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) обсудят внедрение инноваций в промышленность, роль искусственного интеллекта в отрасли, а также вопросы импортозамещения... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T15:56

2024-07-05T15:56

2024-07-05T15:56

технологии

россия

екатеринбург

кирилл каем

сколково

"голос"

иннопром

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Эксперты "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) обсудят внедрение инноваций в промышленность, роль искусственного интеллекта в отрасли, а также вопросы импортозамещения передовых технологий в рамках выставки "Иннопром", которая пройдет с 8 по 11 июля в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба фонда. Заместитель председателя правления по инновациям фонда "Сколково" Кирилл Каем выступит модератором сессии "Производительность для высокотехнологичной промышленности будущего: повышение конкурентоспособности и ответственное производство". Эксперты обсудят внедрение цифровых решений роботизации, искусственного интеллекта в производственные процессы, а также принципы бережливого производства. То, какие решения могут появиться в части цифровизации промышленности и создании новой экономики данных, будет в фокусе внимания участников сессии "Новая "шестилетка": где взять рычаг для нового технологического рывка?" в рамках трека "Инновации в промышленности". В сессии также примет участие Кирилл Каем, говорится в сообщении. Заместитель председателя правления по работе с партнерами, главный управляющий директор фонда "Сколково" Алексей Беляков в ходе сессии "Контуры инноваций в промышленности: главные индустриальные тренды на годы вперед" совместно с экспертами определит, каким будет производство в ближайшие десятилетия, и какие инновационные тренды окажут критическое влияние на трансформацию и дальнейшее развитие ключевых индустрий. Эксперт также примет участие в сессии "Цифровое ускорение промышленности: роботизация, ИИ, безлюдные производства". Как преодолевать существующие трудности посредством усиления кооперации исследователей, инженеров, малого и крупного бизнеса для решения задач технологического суверенитета и достижения технологического лидерства обсудят эксперты сессии "Технологическое лидерство – новые горизонты". Модерировать ее будет Александр Фертман, управляющий директор центра индустриальных технологий фонда "Сколково", пояснили в пресс-службе. Там добавили, что Фертман также примет участие в сессии "Технологическое предпринимательство: региональный аспект развития". В ходе дискуссии эксперты обсудят возможности проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" для формирования среды техпредпринимательства в регионах, а также роль малых компаний в обеспечении техсуверенитета России. На полях форума резиденты "Сколково" заключат ряд соглашений. В частности, челябинская компания "Инсмартавтоматика" договорится с Группой компаний "Голос" о создании совместного предприятия для реализации проектов "Умные дома и города". Также резиденты "Сколково" "ВестЛинк" и компания "Промобот" подпишут соглашение о внедрении отечественных роботов в российскую промышленность. Кроме того, резиденты "Сколково" Eva Lab (Эва Лаб) и "Платформа Третье Мнение" заключат соглашение, подразумевающее интеграцию системы принятия врачебных решений в контур образовательной платформы "Третье Мнение", заключили пресс-службе.

https://ria.ru/20230927/skolkovo-1898952933.html

https://ria.ru/20240408/forum-1938632255.html

россия

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, россия, екатеринбург, кирилл каем, сколково, "голос", иннопром, вэб.рф (вэб), наука и инновации