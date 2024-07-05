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Эксперты "Сколково" обсудят инновации в промышленности на "Иннопром-2024" - РИА Новости, 05.07.2024
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15:56 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/innovatsii-1957699239.html
Эксперты "Сколково" обсудят инновации в промышленности на "Иннопром-2024"
Эксперты "Сколково" обсудят инновации в промышленности на "Иннопром-2024" - РИА Новости, 05.07.2024
Эксперты "Сколково" обсудят инновации в промышленности на "Иннопром-2024"
Эксперты "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) обсудят внедрение инноваций в промышленность, роль искусственного интеллекта в отрасли, а также вопросы импортозамещения... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T15:56
2024-07-05T15:56
технологии
россия
екатеринбург
кирилл каем
сколково
"голос"
иннопром
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Эксперты "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) обсудят внедрение инноваций в промышленность, роль искусственного интеллекта в отрасли, а также вопросы импортозамещения передовых технологий в рамках выставки "Иннопром", которая пройдет с 8 по 11 июля в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба фонда. Заместитель председателя правления по инновациям фонда "Сколково" Кирилл Каем выступит модератором сессии "Производительность для высокотехнологичной промышленности будущего: повышение конкурентоспособности и ответственное производство". Эксперты обсудят внедрение цифровых решений роботизации, искусственного интеллекта в производственные процессы, а также принципы бережливого производства. То, какие решения могут появиться в части цифровизации промышленности и создании новой экономики данных, будет в фокусе внимания участников сессии "Новая "шестилетка": где взять рычаг для нового технологического рывка?" в рамках трека "Инновации в промышленности". В сессии также примет участие Кирилл Каем, говорится в сообщении. Заместитель председателя правления по работе с партнерами, главный управляющий директор фонда "Сколково" Алексей Беляков в ходе сессии "Контуры инноваций в промышленности: главные индустриальные тренды на годы вперед" совместно с экспертами определит, каким будет производство в ближайшие десятилетия, и какие инновационные тренды окажут критическое влияние на трансформацию и дальнейшее развитие ключевых индустрий. Эксперт также примет участие в сессии "Цифровое ускорение промышленности: роботизация, ИИ, безлюдные производства". Как преодолевать существующие трудности посредством усиления кооперации исследователей, инженеров, малого и крупного бизнеса для решения задач технологического суверенитета и достижения технологического лидерства обсудят эксперты сессии "Технологическое лидерство – новые горизонты". Модерировать ее будет Александр Фертман, управляющий директор центра индустриальных технологий фонда "Сколково", пояснили в пресс-службе. Там добавили, что Фертман также примет участие в сессии "Технологическое предпринимательство: региональный аспект развития". В ходе дискуссии эксперты обсудят возможности проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" для формирования среды техпредпринимательства в регионах, а также роль малых компаний в обеспечении техсуверенитета России. На полях форума резиденты "Сколково" заключат ряд соглашений. В частности, челябинская компания "Инсмартавтоматика" договорится с Группой компаний "Голос" о создании совместного предприятия для реализации проектов "Умные дома и города". Также резиденты "Сколково" "ВестЛинк" и компания "Промобот" подпишут соглашение о внедрении отечественных роботов в российскую промышленность. Кроме того, резиденты "Сколково" Eva Lab (Эва Лаб) и "Платформа Третье Мнение" заключат соглашение, подразумевающее интеграцию системы принятия врачебных решений в контур образовательной платформы "Третье Мнение", заключили пресс-службе.
https://ria.ru/20230927/skolkovo-1898952933.html
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технологии, россия, екатеринбург, кирилл каем, сколково, "голос", иннопром, вэб.рф (вэб), наука и инновации
Технологии, Россия, Екатеринбург, Кирилл Каем, Сколково, "Голос", Иннопром, ВЭБ.РФ (ВЭБ), Наука и инновации

Эксперты "Сколково" обсудят инновации в промышленности на "Иннопром-2024"

© iStock.com / shironosovСеминар по бизнесу
Семинар по бизнесу - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© iStock.com / shironosov
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Эксперты "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ) обсудят внедрение инноваций в промышленность, роль искусственного интеллекта в отрасли, а также вопросы импортозамещения передовых технологий в рамках выставки "Иннопром", которая пройдет с 8 по 11 июля в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба фонда.
Заместитель председателя правления по инновациям фонда "Сколково" Кирилл Каем выступит модератором сессии "Производительность для высокотехнологичной промышленности будущего: повышение конкурентоспособности и ответственное производство". Эксперты обсудят внедрение цифровых решений роботизации, искусственного интеллекта в производственные процессы, а также принципы бережливого производства.
Вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий Фонда Сколково (Группа ВЭБ.РФ) Константин Паршин - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
В "Сколково" разработали предложения по повышению цифровизации охраны труда
27 сентября 2023, 14:31
То, какие решения могут появиться в части цифровизации промышленности и создании новой экономики данных, будет в фокусе внимания участников сессии "Новая "шестилетка": где взять рычаг для нового технологического рывка?" в рамках трека "Инновации в промышленности". В сессии также примет участие Кирилл Каем, говорится в сообщении.
Заместитель председателя правления по работе с партнерами, главный управляющий директор фонда "Сколково" Алексей Беляков в ходе сессии "Контуры инноваций в промышленности: главные индустриальные тренды на годы вперед" совместно с экспертами определит, каким будет производство в ближайшие десятилетия, и какие инновационные тренды окажут критическое влияние на трансформацию и дальнейшее развитие ключевых индустрий. Эксперт также примет участие в сессии "Цифровое ускорение промышленности: роботизация, ИИ, безлюдные производства".
Как преодолевать существующие трудности посредством усиления кооперации исследователей, инженеров, малого и крупного бизнеса для решения задач технологического суверенитета и достижения технологического лидерства обсудят эксперты сессии "Технологическое лидерство – новые горизонты". Модерировать ее будет Александр Фертман, управляющий директор центра индустриальных технологий фонда "Сколково", пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что Фертман также примет участие в сессии "Технологическое предпринимательство: региональный аспект развития". В ходе дискуссии эксперты обсудят возможности проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" для формирования среды техпредпринимательства в регионах, а также роль малых компаний в обеспечении техсуверенитета России.
На полях форума резиденты "Сколково" заключат ряд соглашений. В частности, челябинская компания "Инсмартавтоматика" договорится с Группой компаний "Голос" о создании совместного предприятия для реализации проектов "Умные дома и города". Также резиденты "Сколково" "ВестЛинк" и компания "Промобот" подпишут соглашение о внедрении отечественных роботов в российскую промышленность. Кроме того, резиденты "Сколково" Eva Lab (Эва Лаб) и "Платформа Третье Мнение" заключат соглашение, подразумевающее интеграцию системы принятия врачебных решений в контур образовательной платформы "Третье Мнение", заключили пресс-службе.
Международный форум Открытые инновации-2024 пройдет в Москве 10-11 апреля - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Международный форум "Открытые инновации-2024" пройдет в Москве 10-11 апреля
8 апреля, 15:57
 
ТехнологииРоссияЕкатеринбургКирилл КаемСколково"Голос"ИннопромВЭБ.РФ (ВЭБ)Наука и инновации
 
 
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