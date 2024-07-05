https://ria.ru/20240705/gorlovka-1957758535.html

Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до четырех

Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до четырех - РИА Новости, 05.07.2024

Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до четырех

Число пострадавших в результате обстрела Горловки в ДНР украинскими войсками возросло до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T18:58

2024-07-05T18:58

2024-07-05T18:58

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки в ДНР украинскими войсками возросло до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее мэр сообщал о трех мирных жителях, получивших ранения в результате украинского обстрела Горловки. "В результате обстрела посёлка Короленко со стороны вооруженных формирований Украины в 16.30 ранена мирная жительница Горловки. По состоянию на сейчас 4 раненых мирных горловчан", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240705/volnovakha-1957692894.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, россия, происшествия