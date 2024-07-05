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Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до четырех
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до четырех - РИА Новости, 05.07.2024
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до четырех
Число пострадавших в результате обстрела Горловки в ДНР украинскими войсками возросло до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T18:58
2024-07-05T18:58
2024-07-05T18:58
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки в ДНР украинскими войсками возросло до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее мэр сообщал о трех мирных жителях, получивших ранения в результате украинского обстрела Горловки. "В результате обстрела посёлка Короленко со стороны вооруженных формирований Украины в 16.30 ранена мирная жительница Горловки. По состоянию на сейчас 4 раненых мирных горловчан", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до четырех
Мэр Приходько: число пострадавших при обстреле Горловки ВСУ возросло до четырех