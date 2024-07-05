СМИ: военные "захватили" Голливуд
RS: Пентагон превратил более 2500 фильмов в оружие для пропаганды
© Фото : U.S. Army / Spc. Ryan LucasАмериканские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет на авиабазе в Авиано, Италия
© Фото : U.S. Army / Spc. Ryan Lucas
Американские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет на авиабазе в Авиано, Италия. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Пентагон глубоко проник в голливудскую киноиндустрию и формирует повествование множества фильмов и шоу, чтобы пропагандировать идею милитаризма и рекламировать свою военную технику, порой даже проблемную и неэффективную, говорится в статье журнала Responsible Statecraft.
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"Сегодня эта отрасль (военно-развлекательный комплекс, как называет ее автор материала. — Прим. ред.) процветает. От Top Gun до франшизы Marvel и даже таких шоу, как Extreme Makeover, у Пентагона получилось сформировать нарратив более чем 2500 фильмов и телешоу", — отмечается в материале.
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В статье приводятся слова главы исследований коммуникаций Университета Джорджии и автора "Militainment, Inc." Роджера Шталя, который утверждает, что Пентагон через офис по связям в сфере развлечений (OWI) предоставляет киностудиям для съемок военную технику, а взамен просит доступ к сценарию, возвращая его с пометками или даже значительным изменением сюжета.
"Скрытые маркетинговые сцены можно увидеть в сотнях блокбастеров: от франшизы "Трансформеры", один из персонажей которой, Старскрим, является истребителем F-22, до хваленых фильмов Marvel. В то время как аудитория подвергается очевидным рекламным предложениям, в некоторых случаях Пентагон также продвигает неисправную и бесполезную продукцию", — отмечается в журнале.
Так, в фильме History Channel "Секретный доступ: сверхдержава 2011" истребитель F-35 назван единственным путем к сохранению "милитаристского господства США", в то время как в реальности он был признан слишком дорогим и малоэффективным (готовность к выполнению миссии составляет всего 30 процентов), а в фильме "Человек из стали" Супермен во время важной битвы пролетает на фоне флота F-35, чтобы "создать эмоциональную связь между зрителем и системами вооружения".
"Помимо разрешения съемочной группе фильма "Миссия невыполнима — 7: расчет пути" снимать на военных базах США в ОАЭ, контракт предусматривает, что Министерство обороны предоставляет съемочной группе в аренду самолет V-22 Osprey", — говорится в статье с пояснением, что Osprey известен как "вдоводел" и причина гибели 62 военнослужащих.
В начале июня в конгрессе прошли слушания по поводу участившихся аварий с участием военных конвертопланов Osprey. Представители Пентагона пообещали законодателям разрешить технические проблемы машины до середины 2025 года. При этом до тех пор многие конвертопланы продолжат совершать полеты, заявил вице-адмирал Карл Чеби.
В начале июня в конгрессе прошли слушания по поводу участившихся аварий с участием военных конвертопланов Osprey. Представители Пентагона пообещали законодателям разрешить технические проблемы машины до середины 2025 года. При этом до тех пор многие конвертопланы продолжат совершать полеты, заявил вице-адмирал Карл Чеби.
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