https://ria.ru/20240705/gollivud-1957710632.html

СМИ: военные "захватили" Голливуд

СМИ: военные "захватили" Голливуд - РИА Новости, 05.07.2024

СМИ: военные "захватили" Голливуд

Пентагон глубоко проник в голливудскую киноиндустрию и формирует повествование множества фильмов и шоу, чтобы пропагандировать идею милитаризма и рекламировать... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T16:31

2024-07-05T16:31

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Пентагон глубоко проник в голливудскую киноиндустрию и формирует повествование множества фильмов и шоу, чтобы пропагандировать идею милитаризма и рекламировать свою военную технику, порой даже проблемную и неэффективную, говорится в статье журнала Responsible Statecraft."Сегодня эта отрасль (военно-развлекательный комплекс, как называет ее автор материала. — Прим. ред.) процветает. От Top Gun до франшизы Marvel и даже таких шоу, как Extreme Makeover, у Пентагона получилось сформировать нарратив более чем 2500 фильмов и телешоу", — отмечается в материале.В статье приводятся слова главы исследований коммуникаций Университета Джорджии и автора "Militainment, Inc." Роджера Шталя, который утверждает, что Пентагон через офис по связям в сфере развлечений (OWI) предоставляет киностудиям для съемок военную технику, а взамен просит доступ к сценарию, возвращая его с пометками или даже значительным изменением сюжета."Скрытые маркетинговые сцены можно увидеть в сотнях блокбастеров: от франшизы "Трансформеры", один из персонажей которой, Старскрим, является истребителем F-22, до хваленых фильмов Marvel. В то время как аудитория подвергается очевидным рекламным предложениям, в некоторых случаях Пентагон также продвигает неисправную и бесполезную продукцию", — отмечается в журнале.Так, в фильме History Channel "Секретный доступ: сверхдержава 2011" истребитель F-35 назван единственным путем к сохранению "милитаристского господства США", в то время как в реальности он был признан слишком дорогим и малоэффективным (готовность к выполнению миссии составляет всего 30 процентов), а в фильме "Человек из стали" Супермен во время важной битвы пролетает на фоне флота F-35, чтобы "создать эмоциональную связь между зрителем и системами вооружения"."Помимо разрешения съемочной группе фильма "Миссия невыполнима — 7: расчет пути" снимать на военных базах США в ОАЭ, контракт предусматривает, что Министерство обороны предоставляет съемочной группе в аренду самолет V-22 Osprey", — говорится в статье с пояснением, что Osprey известен как "вдоводел" и причина гибели 62 военнослужащих.В начале июня в конгрессе прошли слушания по поводу участившихся аварий с участием военных конвертопланов Osprey. Представители Пентагона пообещали законодателям разрешить технические проблемы машины до середины 2025 года. При этом до тех пор многие конвертопланы продолжат совершать полеты, заявил вице-адмирал Карл Чеби.

https://ria.ru/20240627/oruzhie-1955794152.html

https://ria.ru/20240627/ukraina-1955882239.html

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сша, оаэ, министерство обороны сша, f-35, f-22