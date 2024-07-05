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В Горловке мужчина погиб, подорвавшись на суббоеприпасе
В Горловке мужчина погиб, подорвавшись на суббоеприпасе - РИА Новости, 05.07.2024
В Горловке мужчина погиб, подорвавшись на суббоеприпасе
Мирный житель погиб, подорвавшись на суббоеприпасе от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" в селе Озеряновка в Горловке, сообщил мэр Иван Приходько. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T21:15
2024-07-05T21:15
2024-07-05T21:15
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб, подорвавшись на суббоеприпасе от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик" в селе Озеряновка в Горловке, сообщил мэр Иван Приходько. "Мирный горловчанин скончался от ран, полученных вследствие подрыва на суббоеприпасе вооруженных формирований Украины типа "колокольчик" в селе Озеряновка. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким", - сообщил мэр в своём Telegram-канале. Подобные суббоеприпасы используются в "натовских" 155-миллиметровых артиллерийских снарядах и ракетах HIMARS. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, украина, донецк, иван приходько, нато, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецк, Иван Приходько, НАТО, Стирол, Происшествия
В Горловке мужчина погиб, подорвавшись на суббоеприпасе
В Горловке мужчина погиб, подорвавшись на суббоеприпасе от кассетных снарядов