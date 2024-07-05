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Число погибших при украинском обстреле Волновахи возросло до трех
Число погибших при украинском обстреле Волновахи возросло до трех - РИА Новости, 05.07.2024
Число погибших при украинском обстреле Волновахи возросло до трех
Число погибших в результате обстрела Волновахи украинскими войсками возросло до трех, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T19:06
2024-07-05T19:06
2024-07-05T19:06
специальная военная операция на украине
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сцкк
денис пушилин
россия
волноваха
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 5 июл - РИА Новости. Число погибших в результате обстрела Волновахи украинскими войсками возросло до трех, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в Волновахе в результате обстрела из реактивной артиллерии HIMARS погибли два сотрудника строительной компании "ГорСтрой", десять человек ранены. Среди пострадавших - два сотрудника МЧС России, прибывшие на место происшествия. "По состоянию на 18.30 имеются подтвержденные данные о гибели трех сотрудников строительной компании "ГорСтрой" - мужчин 2004, 2004 и 1979 годов рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Кроме того, повреждения получили строительная компания "ГорСтрой", два автобуса, пять легковых автомобилей, три трактора и восемь автокранов. Волноваха - районный город на юго-западе ДНР, расположенный между Донецком и Мариуполем. Город был освобожден российской армией 11 марта 2022 года.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сцкк, денис пушилин, россия, волноваха, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), СЦКК, Денис Пушилин, Россия, Волноваха, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Число погибших при украинском обстреле Волновахи возросло до трех
СЦКК ДНР: число погибших при обстреле Волновахи со стороны ВСУ возросло до 3