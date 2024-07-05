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В Курской области глава района погиб при падении срубленного дерева - РИА Новости, 05.07.2024
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16:09 05.07.2024 (обновлено: 18:20 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/gibel-1957703057.html
В Курской области глава района погиб при падении срубленного дерева
В Курской области глава района погиб при падении срубленного дерева - РИА Новости, 05.07.2024
В Курской области глава района погиб при падении срубленного дерева
Исполняющий обязанности главы Советского района Курской области Сергей Белых погиб при падении срубленного дерева во время заготовки дров для нужд спецоперации, РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:09
2024-07-05T18:20
происшествия
советский район
курская область
алексей смирнов (политик)
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ВОРОНЕЖ, 5 июл — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Советского района Курской области Сергей Белых погиб при падении срубленного дерева во время заготовки дров для нужд спецоперации, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов."Сегодня утром во время работ по заготовке дров для нужд СВО недалеко от поселка Кшенский случилось трагическое происшествие. В результате падения срубленного дерева пострадал и. о. главы Советского района Сергей Валентинович Белых", — написал он.По словам Смирнова, пострадавшего доставили в районную больницу, но из-за тяжести травм спасти его не удалось. Глава региона выразил соболезнования родственникам погибшего и пообещал оказать необходимую помощь семье."Он запомнится всем нам как опытный руководитель, сделавший большой вклад в развитие муниципального образования", — добавил врио губернатора.Советский район находится на северо-востоке Курской области.
советский район
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происшествия, советский район, курская область, алексей смирнов (политик)
Происшествия, Советский район, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области глава района погиб при падении срубленного дерева

Глава Советского района Курской области погиб при заготовке дров для нужд СВО

© Фото : Администрация Советского района Курской областиСергей Белых
Сергей Белых - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото : Администрация Советского района Курской области
Сергей Белых. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 5 июл — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Советского района Курской области Сергей Белых погиб при падении срубленного дерева во время заготовки дров для нужд спецоперации, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«
"Сегодня утром во время работ по заготовке дров для нужд СВО недалеко от поселка Кшенский случилось трагическое происшествие. В результате падения срубленного дерева пострадал и. о. главы Советского района Сергей Валентинович Белых", — написал он.
По словам Смирнова, пострадавшего доставили в районную больницу, но из-за тяжести травм спасти его не удалось. Глава региона выразил соболезнования родственникам погибшего и пообещал оказать необходимую помощь семье.
"Он запомнится всем нам как опытный руководитель, сделавший большой вклад в развитие муниципального образования", — добавил врио губернатора.
Советский район находится на северо-востоке Курской области.
 
ПроисшествияСоветский районКурская областьАлексей Смирнов (политик)
 
 
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