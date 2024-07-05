https://ria.ru/20240705/gibel-1957703057.html
В Курской области глава района погиб при падении срубленного дерева
В Курской области глава района погиб при падении срубленного дерева - РИА Новости, 05.07.2024
В Курской области глава района погиб при падении срубленного дерева
Исполняющий обязанности главы Советского района Курской области Сергей Белых погиб при падении срубленного дерева во время заготовки дров для нужд спецоперации, РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:09
2024-07-05T16:09
2024-07-05T18:20
происшествия
советский район
курская область
алексей смирнов (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957701879_0:472:1200:1147_1920x0_80_0_0_40dd5a0cb25248c832389124bcb8b9c5.jpg
ВОРОНЕЖ, 5 июл — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Советского района Курской области Сергей Белых погиб при падении срубленного дерева во время заготовки дров для нужд спецоперации, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов."Сегодня утром во время работ по заготовке дров для нужд СВО недалеко от поселка Кшенский случилось трагическое происшествие. В результате падения срубленного дерева пострадал и. о. главы Советского района Сергей Валентинович Белых", — написал он.По словам Смирнова, пострадавшего доставили в районную больницу, но из-за тяжести травм спасти его не удалось. Глава региона выразил соболезнования родственникам погибшего и пообещал оказать необходимую помощь семье."Он запомнится всем нам как опытный руководитель, сделавший большой вклад в развитие муниципального образования", — добавил врио губернатора.Советский район находится на северо-востоке Курской области.
советский район
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957701879_0:450:1200:1350_1920x0_80_0_0_90eecbdabc887f8b44e7445a4eaffe0e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, советский район, курская область, алексей смирнов (политик)
Происшествия, Советский район, Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области глава района погиб при падении срубленного дерева
Глава Советского района Курской области погиб при заготовке дров для нужд СВО