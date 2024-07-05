https://ria.ru/20240705/gazifikatsiya-1957762156.html
С начала года газ провели еще в 10 тысяч домов Подмосковья
С начала года газ провели еще в 10 тысяч домов Подмосковья - РИА Новости, 05.07.2024
С начала года газ провели еще в 10 тысяч домов Подмосковья
В Московской области продолжается реализация президентской программы социальной газификации. "Мособлгаз" подключил 10-тысячный дом с начала года в деревне... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T19:24
2024-07-05T19:24
2024-07-05T19:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Московской области продолжается реализация президентской программы социальной газификации. "Мособлгаз" подключил 10-тысячный дом с начала года в деревне Ионово Орехово-Зуевского округа, сообщил сайт 360.ru.В Подмосковье президентскую программу реализуют уже три года. За это время газ проведен более чем в 57 тысяч домовладений."Программа социальной газификации нашего региона стала самым масштабным проектом по газификации в России. Потенциал догазификации в Московской области оценивается в 152 тысячи домовладений", – рассказал вице-губернатор Московской области – министр энергетики Евгений Хромушин.Он добавил, что в планах на этот год создание технической возможности для подключения еще 13 тысяч домов. Таким образом, качество жизни улучшится для 60 тысяч человек.
https://ria.ru/20240328/gaz-1936403274.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости.
В Московской области продолжается реализация президентской программы социальной газификации. "Мособлгаз" подключил 10-тысячный дом с начала года в деревне Ионово Орехово-Зуевского округа, сообщил сайт 360.ru
.
В Подмосковье президентскую программу реализуют уже три года. За это время газ проведен более чем в 57 тысяч домовладений.
"Программа социальной газификации нашего региона стала самым масштабным проектом по газификации в России. Потенциал догазификации в Московской области оценивается в 152 тысячи домовладений", – рассказал вице-губернатор Московской области – министр энергетики Евгений Хромушин.
Он добавил, что в планах на этот год создание технической возможности для подключения еще 13 тысяч домов. Таким образом, качество жизни улучшится для 60 тысяч человек.