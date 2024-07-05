https://ria.ru/20240705/gazifikatsiya-1957762156.html

С начала года газ провели еще в 10 тысяч домов Подмосковья

С начала года газ провели еще в 10 тысяч домов Подмосковья - РИА Новости, 05.07.2024

С начала года газ провели еще в 10 тысяч домов Подмосковья

В Московской области продолжается реализация президентской программы социальной газификации. "Мособлгаз" подключил 10-тысячный дом с начала года в деревне... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T19:24

2024-07-05T19:24

2024-07-05T19:24

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735462463_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0374a50a40de5bf0c2efe3461dc9a402.jpg

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Московской области продолжается реализация президентской программы социальной газификации. "Мособлгаз" подключил 10-тысячный дом с начала года в деревне Ионово Орехово-Зуевского округа, сообщил сайт 360.ru.В Подмосковье президентскую программу реализуют уже три года. За это время газ проведен более чем в 57 тысяч домовладений."Программа социальной газификации нашего региона стала самым масштабным проектом по газификации в России. Потенциал догазификации в Московской области оценивается в 152 тысячи домовладений", – рассказал вице-губернатор Московской области – министр энергетики Евгений Хромушин.Он добавил, что в планах на этот год создание технической возможности для подключения еще 13 тысяч домов. Таким образом, качество жизни улучшится для 60 тысяч человек.

https://ria.ru/20240328/gaz-1936403274.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Александр Зиновьев

Александр Зиновьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Зиновьев

московская область (подмосковье)