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С начала года газ провели еще в 10 тысяч домов Подмосковья - РИА Новости, 05.07.2024
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Новости Подмосковья
 
19:24 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/gazifikatsiya-1957762156.html
С начала года газ провели еще в 10 тысяч домов Подмосковья
С начала года газ провели еще в 10 тысяч домов Подмосковья - РИА Новости, 05.07.2024
С начала года газ провели еще в 10 тысяч домов Подмосковья
В Московской области продолжается реализация президентской программы социальной газификации. "Мособлгаз" подключил 10-тысячный дом с начала года в деревне... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T19:24
2024-07-05T19:24
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Московской области продолжается реализация президентской программы социальной газификации. "Мособлгаз" подключил 10-тысячный дом с начала года в деревне Ионово Орехово-Зуевского округа, сообщил сайт 360.ru.В Подмосковье президентскую программу реализуют уже три года. За это время газ проведен более чем в 57 тысяч домовладений."Программа социальной газификации нашего региона стала самым масштабным проектом по газификации в России. Потенциал догазификации в Московской области оценивается в 152 тысячи домовладений", – рассказал вице-губернатор Московской области – министр энергетики Евгений Хромушин.Он добавил, что в планах на этот год создание технической возможности для подключения еще 13 тысяч домов. Таким образом, качество жизни улучшится для 60 тысяч человек.
https://ria.ru/20240328/gaz-1936403274.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

С начала года газ провели еще в 10 тысяч домов Подмосковья

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГазораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска
Газораспределительное устройство в секторе малоэтажной жилой застройки на окраине Новосибирска - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В Московской области продолжается реализация президентской программы социальной газификации. "Мособлгаз" подключил 10-тысячный дом с начала года в деревне Ионово Орехово-Зуевского округа, сообщил сайт 360.ru.
В Подмосковье президентскую программу реализуют уже три года. За это время газ проведен более чем в 57 тысяч домовладений.
"Программа социальной газификации нашего региона стала самым масштабным проектом по газификации в России. Потенциал догазификации в Московской области оценивается в 152 тысячи домовладений", – рассказал вице-губернатор Московской области – министр энергетики Евгений Хромушин.
Он добавил, что в планах на этот год создание технической возможности для подключения еще 13 тысяч домов. Таким образом, качество жизни улучшится для 60 тысяч человек.
Включенная газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Льготную газификацию в Подмосковье одобрили по более 5 тысячам заявок
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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