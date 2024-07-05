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Власти Франции запретили собрания в Новой Каледонии на время выборов - РИА Новости, 05.07.2024
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14:35 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/frantsiya-1957673816.html
Власти Франции запретили собрания в Новой Каледонии на время выборов
Власти Франции запретили собрания в Новой Каледонии на время выборов - РИА Новости, 05.07.2024
Власти Франции запретили собрания в Новой Каледонии на время выборов
Власти Франции запретили проведение общественных собраний в особом административно-территориальном образовании Новой Каледонии на время второго тура... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T14:35
2024-07-05T14:35
в мире
новая каледония
франция
париж
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Власти Франции запретили проведение общественных собраний в особом административно-территориальном образовании Новой Каледонии на время второго тура парламентских выборов, следует из заявления верховного комиссариата территории в соцсети Facebook*. "Общественные собрания запрещены с 06.00 6 июля до 20.00 8 июля (указано местное время - ред.)", - говорится в сообщении. Кроме того, до 15 июля будут продлены комендантский час, запрет на ношение оружия и запрет на продажу алкоголя в регионе. Меры были приняты на фоне протестов, проходивших в регионе в мае-июне и переросших в массовые беспорядки. В первом туре французских парламентских выборов 30 июня партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев вышла в лидеры, набрав 33,15% голосов. Коалиция левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%.В Новой Каледонии в первом туре вперед вырвался кандидат-лоялист, набравший 39,81% голосов. За ним следует кандидат от партии сторонников независимости, получивший в первом туре 36,34% голосов. Второй тур выборов состоится 7 июля. Мирная демонстрация в Нумеа (административный центр Новой Каледонии) 13 мая переросла в погромы, были сожжены и разграблены магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Девять человек погибли, сотни человек пострадали, в том числе десятки правоохранителей. Чрезвычайное положение продлилось с 13 по 27 мая. По предварительным подсчётам местной торговой палаты, ущерб от погромов превышает миллиард евро. Жители протестовали против рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Протесты были организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет. На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей. Президент Франции Эммануэль Макрон в рамках визита заморской территории 23 мая дал политическим партиям на острове несколько недель на достижение соглашения по реформе избирательного корпуса на местных выборах, пообещав не проводить конституционную реформу силой и проконтролировать результаты переговоров через месяц. Он также предложил вынести текст соглашения на референдум. Новая Каледония имеет стратегическое значение для Франции, которая хочет усилить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она также важна для Парижа из-за богатых запасов никеля, важного минерала, используемого в том числе для производства электрокаров, которое Франция намерена значительно нарастить.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240514/komendantskiy_chas-1945757568.html
https://ria.ru/20240612/frantsiya-1952367484.html
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в мире, новая каледония, франция, париж, эммануэль макрон, facebook
В мире, Новая Каледония, Франция, Париж, Эммануэль Макрон, Facebook
Власти Франции запретили собрания в Новой Каледонии на время выборов

Франция запретила собрания в Новой Каледонии на время второго тура выборов

© РИА НовостиМанифестация в поддержку борцов за независимость Новой Каледонии в Париже
Манифестация в поддержку борцов за независимость Новой Каледонии в Париже - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости
Манифестация в поддержку борцов за независимость Новой Каледонии в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Власти Франции запретили проведение общественных собраний в особом административно-территориальном образовании Новой Каледонии на время второго тура парламентских выборов, следует из заявления верховного комиссариата территории в соцсети Facebook*.
"Общественные собрания запрещены с 06.00 6 июля до 20.00 8 июля (указано местное время - ред.)", - говорится в сообщении.
Новая Каледония - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
В столице французской Новой Каледонии из-за насилия ввели комендантский час
14 мая, 03:21
Кроме того, до 15 июля будут продлены комендантский час, запрет на ношение оружия и запрет на продажу алкоголя в регионе.
Меры были приняты на фоне протестов, проходивших в регионе в мае-июне и переросших в массовые беспорядки.
В первом туре французских парламентских выборов 30 июня партия "Национальное объединение" вместе с союзниками из партии республиканцев вышла в лидеры, набрав 33,15% голосов. Коалиция левых "Новый народный фронт" получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%.В Новой Каледонии в первом туре вперед вырвался кандидат-лоялист, набравший 39,81% голосов. За ним следует кандидат от партии сторонников независимости, получивший в первом туре 36,34% голосов.
Второй тур выборов состоится 7 июля.
Дым над Нумеа, Новая Каледония - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
Макрон приостановил конституционную реформу в Новой Каледонии
12 июня, 14:41
Мирная демонстрация в Нумеа (административный центр Новой Каледонии) 13 мая переросла в погромы, были сожжены и разграблены магазины, аптеки, АЗС и автомобили. Девять человек погибли, сотни человек пострадали, в том числе десятки правоохранителей. Чрезвычайное положение продлилось с 13 по 27 мая. По предварительным подсчётам местной торговой палаты, ущерб от погромов превышает миллиард евро.
Жители протестовали против рассматриваемого в Париже изменения конституции, которое предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. Протесты были организованы сторонниками независимости острова - коренным населением из народа канаки, которое опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшую туда за последние 20 лет. На сегодняшний день право голоса есть только у тех, кто был внесен в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, в рамках которого французская заморская территория получила более высокую степень автономии, а также у их детей.
Президент Франции Эммануэль Макрон в рамках визита заморской территории 23 мая дал политическим партиям на острове несколько недель на достижение соглашения по реформе избирательного корпуса на местных выборах, пообещав не проводить конституционную реформу силой и проконтролировать результаты переговоров через месяц. Он также предложил вынести текст соглашения на референдум.
Новая Каледония имеет стратегическое значение для Франции, которая хочет усилить свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Она также важна для Парижа из-за богатых запасов никеля, важного минерала, используемого в том числе для производства электрокаров, которое Франция намерена значительно нарастить.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
Макрон заявил, что не будет проводить реформу в Новой Каледонии силой
23 мая, 16:53
 
В миреНовая КаледонияФранцияПарижЭммануэль МакронFacebook
 
 
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