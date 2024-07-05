https://ria.ru/20240705/dtp-1957780357.html

В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали три человека

В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали три человека - РИА Новости, 05.07.2024

В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали три человека

Три человека пострадали в столкновении трех машин на Кутузовском проспекте в Москве, они переданы врачам, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T21:21

2024-07-05T21:21

2024-07-05T21:28

кутузовский проспект

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_0:218:2509:1629_1920x0_80_0_0_d9f436021a8bdbb4f85f983255f96ef1.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Три человека пострадали в столкновении трех машин на Кутузовском проспекте в Москве, они переданы врачам, сообщило МЧС России в Telegram-канале.Ранее столичный департамент транспорта сообщал о столкновении автомобилей на Кутузовском проспекте, в районе дома 30, в Москве."На Кутузовском проспекте столкнулись три легковушки. Пострадали трое взрослых, они переданы врачам. Специалисты МЧС России смыли топливо с дороги", - говорится в сообщении.

кутузовский проспект

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кутузовский проспект, происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)