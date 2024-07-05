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В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали три человека
В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали три человека - РИА Новости, 05.07.2024
В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали три человека
Три человека пострадали в столкновении трех машин на Кутузовском проспекте в Москве, они переданы врачам, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T21:21
2024-07-05T21:21
2024-07-05T21:28
кутузовский проспект
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Три человека пострадали в столкновении трех машин на Кутузовском проспекте в Москве, они переданы врачам, сообщило МЧС России в Telegram-канале.Ранее столичный департамент транспорта сообщал о столкновении автомобилей на Кутузовском проспекте, в районе дома 30, в Москве."На Кутузовском проспекте столкнулись три легковушки. Пострадали трое взрослых, они переданы врачам. Специалисты МЧС России смыли топливо с дороги", - говорится в сообщении.
кутузовский проспект
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РИА Новости
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РИА Новости
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кутузовский проспект, происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Кутузовский проспект, Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали три человека
МЧС: три человека пострадали при столкновении 3 машин на Кутузовском проспекте