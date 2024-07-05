https://ria.ru/20240705/domodedovo-1957765851.html
Домодедово работает штатно, несмотря на грозу
Домодедово работает штатно, несмотря на грозу - РИА Новости, 05.07.2024
Домодедово работает штатно, несмотря на грозу
Аэропорт "Домодедово" работает штатно на фоне ливня и града в московском регионе, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T19:53
2024-07-05T19:53
2024-07-05T20:01
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" работает штатно на фоне ливня и града в московском регионе, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.Ранее комплекс городского хозяйства Москвы предупреждал об ухудшении погоды после 12.00. В столице ожидались сильный дождь с грозой и градом, порывы ветра до 20-25 метров в секунду. Сейчас непогода затронула многие районы Москвы и области."На данный момент аэропорт работает по фактической погоде. Прием и выпуск воздушных судов осуществляется в соответствии с производственным графиком. Задержек рейсов на прилет и на вылет по метеоусловиям нет", - сказала представитель аэропорта.
https://ria.ru/20240705/roskosmos-1957714688.html
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домодедово (аэропорт), москва, россия, погода
Домодедово (аэропорт), Москва, Россия, Погода
Домодедово работает штатно, несмотря на грозу
Домодедово на фоне ливня и града в московском регионе работает штатно