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Домодедово работает штатно, несмотря на грозу - РИА Новости, 05.07.2024
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19:53 05.07.2024 (обновлено: 20:01 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/domodedovo-1957765851.html
Домодедово работает штатно, несмотря на грозу
Домодедово работает штатно, несмотря на грозу - РИА Новости, 05.07.2024
Домодедово работает штатно, несмотря на грозу
Аэропорт "Домодедово" работает штатно на фоне ливня и града в московском регионе, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T19:53
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" работает штатно на фоне ливня и града в московском регионе, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.Ранее комплекс городского хозяйства Москвы предупреждал об ухудшении погоды после 12.00. В столице ожидались сильный дождь с грозой и градом, порывы ветра до 20-25 метров в секунду. Сейчас непогода затронула многие районы Москвы и области."На данный момент аэропорт работает по фактической погоде. Прием и выпуск воздушных судов осуществляется в соответствии с производственным графиком. Задержек рейсов на прилет и на вылет по метеоусловиям нет", - сказала представитель аэропорта.
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домодедово (аэропорт), москва, россия, погода
Домодедово (аэропорт), Москва, Россия, Погода
Домодедово работает штатно, несмотря на грозу

Домодедово на фоне ливня и града в московском регионе работает штатно

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАэропорт Домодедово
Аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Аэропорт Домодедово. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Аэропорт "Домодедово" работает штатно на фоне ливня и града в московском регионе, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
Ранее комплекс городского хозяйства Москвы предупреждал об ухудшении погоды после 12.00. В столице ожидались сильный дождь с грозой и градом, порывы ветра до 20-25 метров в секунду. Сейчас непогода затронула многие районы Москвы и области.
"На данный момент аэропорт работает по фактической погоде. Прием и выпуск воздушных судов осуществляется в соответствии с производственным графиком. Задержек рейсов на прилет и на вылет по метеоусловиям нет", - сказала представитель аэропорта.
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Домодедово (аэропорт)МоскваРоссияПогода
 
 
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