https://ria.ru/20240705/delo-1957708067.html

СК завел дело после вынужденной посадки Ан-2 в Бурятии

СК завел дело после вынужденной посадки Ан-2 в Бурятии - РИА Новости, 05.07.2024

СК завел дело после вынужденной посадки Ан-2 в Бурятии

Уголовное дело завели после вынужденной посадки Ан-2 в Бурятии, самолет перевернулся, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУ на транспорте... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T16:26

2024-07-05T16:26

2024-07-05T16:34

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

ан-2

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957710803_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_42855e02d90b7076a6bbd8b05f81a20d.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Уголовное дело завели после вынужденной посадки Ан-2 в Бурятии, самолет перевернулся, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба)", - говорится в сообщении.По предварительным данным, днем 5 июля у села Сосново-Озерское в Бурятии "кукурузник" "Ан-2" в ходе выполнения лесоавиационных работ совершил вынужденную посадку и перевернулся. Отмечается, что самолет получил повреждения."Члены экипажа воздушного судна доставлены в медицинское учреждение и им оказана медицинская помощь", - добавляется в сообщении.В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240705/spasateli-1957639459.html

https://ria.ru/20240705/an-2-1957616074.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ан-2, россия