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СК завел дело после вынужденной посадки Ан-2 в Бурятии - РИА Новости, 05.07.2024
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16:26 05.07.2024 (обновлено: 16:34 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/delo-1957708067.html
СК завел дело после вынужденной посадки Ан-2 в Бурятии
СК завел дело после вынужденной посадки Ан-2 в Бурятии - РИА Новости, 05.07.2024
СК завел дело после вынужденной посадки Ан-2 в Бурятии
Уголовное дело завели после вынужденной посадки Ан-2 в Бурятии, самолет перевернулся, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУ на транспорте... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:26
2024-07-05T16:34
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
ан-2
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Уголовное дело завели после вынужденной посадки Ан-2 в Бурятии, самолет перевернулся, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба)", - говорится в сообщении.По предварительным данным, днем 5 июля у села Сосново-Озерское в Бурятии "кукурузник" "Ан-2" в ходе выполнения лесоавиационных работ совершил вынужденную посадку и перевернулся. Отмечается, что самолет получил повреждения."Члены экипажа воздушного судна доставлены в медицинское учреждение и им оказана медицинская помощь", - добавляется в сообщении.В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20240705/spasateli-1957639459.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), ан-2, россия
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Ан-2, Россия
СК завел дело после вынужденной посадки Ан-2 в Бурятии

СК завел дело после вынужденной посадки Ан-2 в Бурятии, самолет перевернулся

© Фото : пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК РоссииСамолет Ан-2 в ходе выполнения лесоавиационных работ совершил вынужденную посадку и перевернулся
Самолет Ан-2 в ходе выполнения лесоавиационных работ совершил вынужденную посадку и перевернулся - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Фото : пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России
Самолет Ан-2 в ходе выполнения лесоавиационных работ совершил вынужденную посадку и перевернулся
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Уголовное дело завели после вынужденной посадки Ан-2 в Бурятии, самолет перевернулся, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба)", - говорится в сообщении.
Самолет Ан-2 в ходе выполнения лесоавиационных работ совершил вынужденную посадку и перевернулся - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Спасатели вылетели на место вынужденной посадки Ан-2 в Бурятии
Вчера, 13:28
По предварительным данным, днем 5 июля у села Сосново-Озерское в Бурятии "кукурузник" "Ан-2" в ходе выполнения лесоавиационных работ совершил вынужденную посадку и перевернулся. Отмечается, что самолет получил повреждения.
"Члены экипажа воздушного судна доставлены в медицинское учреждение и им оказана медицинская помощь", - добавляется в сообщении.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Самолет Ан-2 в ходе выполнения лесоавиационных работ совершил вынужденную посадку и перевернулся - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Ан-2Россия
 
 
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