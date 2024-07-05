В Челябинске арестовали экс-замглавы комитета по градостроительству
Суд арестовал на 2 месяца экс-замглавы Челябинска по делу о взятке в 10 млн
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 5 июл – РИА Новости. Суд арестовал на 2 месяца бывшего замглавы Челябинска – председателя комитета по градостроительству и архитектуре, который обвиняется следствием в получении взятки в размере не менее 10 миллионов рублей, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
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"Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следственного органа, избрав обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 4 сентября 2024 года", - говорится в сообщении.
Как сообщало следственное управление СК РФ по региону, в 2017-2019 годы должностное лицо получило через посредника от сотрудников коммерческой структуры взятку в размере не менее 10 миллионов рублей. За это чиновник должен был обеспечить содействие городского комитета по градостроительству и архитектуре в вопросе подготовки, согласования и утверждения документации по планировке одной из территорий Советского района. В свою очередь в 2019 году последний, временно исполняя обязанности главы Челябинска, подписал соответствующие документы.
СУСК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере), бывший председатель комитета по градостроительству и архитектуре Челябинска задержан.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснял, что речь идет о задержании Сергея Репринцева. Он занимал должность замглавы Челябинска в 2017-2019 годах, после чего возглавил комитет по строительству и архитектуре, откуда уволился в начале 2020 года.