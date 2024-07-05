Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске арестовали экс-замглавы комитета по градостроительству - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/cheljabinsk-1957678178.html
В Челябинске арестовали экс-замглавы комитета по градостроительству
В Челябинске арестовали экс-замглавы комитета по градостроительству - РИА Новости, 05.07.2024
В Челябинске арестовали экс-замглавы комитета по градостроительству
Суд арестовал на 2 месяца бывшего замглавы Челябинска – председателя комитета по градостроительству и архитектуре, который обвиняется следствием в получении... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T14:47
2024-07-05T14:47
происшествия
жкх
челябинск
россия
советский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 5 июл – РИА Новости. Суд арестовал на 2 месяца бывшего замглавы Челябинска – председателя комитета по градостроительству и архитектуре, который обвиняется следствием в получении взятки в размере не менее 10 миллионов рублей, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. &quot;Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следственного органа, избрав обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 4 сентября 2024 года&quot;, - говорится в сообщении.Как сообщало следственное управление СК РФ по региону, в 2017-2019 годы должностное лицо получило через посредника от сотрудников коммерческой структуры взятку в размере не менее 10 миллионов рублей. За это чиновник должен был обеспечить содействие городского комитета по градостроительству и архитектуре в вопросе подготовки, согласования и утверждения документации по планировке одной из территорий Советского района. В свою очередь в 2019 году последний, временно исполняя обязанности главы Челябинска, подписал соответствующие документы. СУСК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере), бывший председатель комитета по градостроительству и архитектуре Челябинска задержан. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснял, что речь идет о задержании Сергея Репринцева. Он занимал должность замглавы Челябинска в 2017-2019 годах, после чего возглавил комитет по строительству и архитектуре, откуда уволился в начале 2020 года.
https://ria.ru/20240703/voronov-1957143034.html
https://ria.ru/20240629/vzyatki-1956318771.html
челябинск
россия
советский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жкх, челябинск, россия, советский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, ЖКХ, Челябинск, Россия, Советский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинске арестовали экс-замглавы комитета по градостроительству

Суд арестовал на 2 месяца экс-замглавы Челябинска по делу о взятке в 10 млн

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 5 июл – РИА Новости. Суд арестовал на 2 месяца бывшего замглавы Челябинска – председателя комитета по градостроительству и архитектуре, который обвиняется следствием в получении взятки в размере не менее 10 миллионов рублей, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.
«

"Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следственного органа, избрав обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 4 сентября 2024 года", - говорится в сообщении.

Как сообщало следственное управление СК РФ по региону, в 2017-2019 годы должностное лицо получило через посредника от сотрудников коммерческой структуры взятку в размере не менее 10 миллионов рублей. За это чиновник должен был обеспечить содействие городского комитета по градостроительству и архитектуре в вопросе подготовки, согласования и утверждения документации по планировке одной из территорий Советского района. В свою очередь в 2019 году последний, временно исполняя обязанности главы Челябинска, подписал соответствующие документы.
Андрей Воронов в суде - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Экс-замгубернатора ЯНАО Воронова арестовали за взятку
3 июля, 15:57
СУСК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере), бывший председатель комитета по градостроительству и архитектуре Челябинска задержан.
Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснял, что речь идет о задержании Сергея Репринцева. Он занимал должность замглавы Челябинска в 2017-2019 годах, после чего возглавил комитет по строительству и архитектуре, откуда уволился в начале 2020 года.
Обвиняемый во взятках экс-начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних главка МВД России по Новосибирской области в зале суда - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
В Новосибирске арестовали бывшего полицейского, обвиняемого во взятках
29 июня, 14:22
 
ПроисшествияЖКХЧелябинскРоссияСоветский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала