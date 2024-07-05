https://ria.ru/20240705/cheljabinsk-1957678178.html

В Челябинске арестовали экс-замглавы комитета по градостроительству

В Челябинске арестовали экс-замглавы комитета по градостроительству - РИА Новости, 05.07.2024

В Челябинске арестовали экс-замглавы комитета по градостроительству

Суд арестовал на 2 месяца бывшего замглавы Челябинска – председателя комитета по градостроительству и архитектуре, который обвиняется следствием в получении... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T14:47

2024-07-05T14:47

2024-07-05T14:47

происшествия

жкх

челябинск

россия

советский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 5 июл – РИА Новости. Суд арестовал на 2 месяца бывшего замглавы Челябинска – председателя комитета по градостроительству и архитектуре, который обвиняется следствием в получении взятки в размере не менее 10 миллионов рублей, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. "Центральный районный суд Челябинска удовлетворил ходатайство следственного органа, избрав обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 4 сентября 2024 года", - говорится в сообщении.Как сообщало следственное управление СК РФ по региону, в 2017-2019 годы должностное лицо получило через посредника от сотрудников коммерческой структуры взятку в размере не менее 10 миллионов рублей. За это чиновник должен был обеспечить содействие городского комитета по градостроительству и архитектуре в вопросе подготовки, согласования и утверждения документации по планировке одной из территорий Советского района. В свою очередь в 2019 году последний, временно исполняя обязанности главы Челябинска, подписал соответствующие документы. СУСК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере), бывший председатель комитета по градостроительству и архитектуре Челябинска задержан. Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах пояснял, что речь идет о задержании Сергея Репринцева. Он занимал должность замглавы Челябинска в 2017-2019 годах, после чего возглавил комитет по строительству и архитектуре, откуда уволился в начале 2020 года.

https://ria.ru/20240703/voronov-1957143034.html

https://ria.ru/20240629/vzyatki-1956318771.html

челябинск

россия

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происшествия, жкх, челябинск, россия, советский район, следственный комитет россии (ск рф)