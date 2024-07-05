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Новый глава МИД Британии заявил, что поддержит усилия США по Газе - РИА Новости, 05.07.2024
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20:01 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/britaniya-1957766809.html
Новый глава МИД Британии заявил, что поддержит усилия США по Газе
Новый глава МИД Британии заявил, что поддержит усилия США по Газе - РИА Новости, 05.07.2024
Новый глава МИД Британии заявил, что поддержит усилия США по Газе
Новый глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что поддержит США в достижении прекращения огня в секторе Газа, его слова приводит газета Telegraph. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T20:01
2024-07-05T20:01
в мире
великобритания
сша
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Новый глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что поддержит США в достижении прекращения огня в секторе Газа, его слова приводит газета Telegraph. "Я сделаю все возможное в дипломатическом плане, чтобы поддержать (президента США) Джо Байдена в достижении этого прекращения огня", - заявил Лэмми. Ранее Дэвид Лэмми был назначен руководителем министерства иностранных дел Великобритании в кабмине нового премьер-министра страны Кира Стармера. В пятницу после парламентских выборов лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании после аудиенции у короля Карла III, поручившего ему сформировать правительство. Выборы в британский парламент состоялись в четверг, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия, получив по меньшей мере 412 депутатских мандатов и закрепив за собой абсолютное большинство в Палате общин. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.
https://ria.ru/20240705/velikobritanija-1957405238.html
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в мире, великобритания, сша, кир стармер, джо байден, карл iii
В мире, Великобритания, США, Кир Стармер, Джо Байден, Карл III
Новый глава МИД Британии заявил, что поддержит усилия США по Газе

Новый глава МИД Британии поддержит США в достижении прекращения огня в Газе

© AP Photo / Hassan AmmarДэвид Лэмми
Дэвид Лэмми - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Дэвид Лэмми . Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Новый глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что поддержит США в достижении прекращения огня в секторе Газа, его слова приводит газета Telegraph.
"Я сделаю все возможное в дипломатическом плане, чтобы поддержать (президента США) Джо Байдена в достижении этого прекращения огня", - заявил Лэмми.
Логотип лейбористской партия Великобритании - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Лейбористская партия Великобритании
Вчера, 11:53
Ранее Дэвид Лэмми был назначен руководителем министерства иностранных дел Великобритании в кабмине нового премьер-министра страны Кира Стармера.
В пятницу после парламентских выборов лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании после аудиенции у короля Карла III, поручившего ему сформировать правительство. Выборы в британский парламент состоялись в четверг, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия, получив по меньшей мере 412 депутатских мандатов и закрепив за собой абсолютное большинство в Палате общин. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Правящая партия Британии терпит сокрушительное поражение
6 мая, 08:00
 
В миреВеликобританияСШАКир СтармерДжо БайденКарл III
 
 
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