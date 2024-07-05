Новый глава МИД Британии заявил, что поддержит усилия США по Газе
Новый глава МИД Британии поддержит США в достижении прекращения огня в Газе
© AP Photo / Hassan AmmarДэвид Лэмми
© AP Photo / Hassan Ammar
Дэвид Лэмми . Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Новый глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что поддержит США в достижении прекращения огня в секторе Газа, его слова приводит газета Telegraph.
"Я сделаю все возможное в дипломатическом плане, чтобы поддержать (президента США) Джо Байдена в достижении этого прекращения огня", - заявил Лэмми.
Лейбористская партия Великобритании
Вчера, 11:53
Ранее Дэвид Лэмми был назначен руководителем министерства иностранных дел Великобритании в кабмине нового премьер-министра страны Кира Стармера.
В пятницу после парламентских выборов лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании после аудиенции у короля Карла III, поручившего ему сформировать правительство. Выборы в британский парламент состоялись в четверг, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия, получив по меньшей мере 412 депутатских мандатов и закрепив за собой абсолютное большинство в Палате общин. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.