https://ria.ru/20240705/britaniya-1957766809.html

Новый глава МИД Британии заявил, что поддержит усилия США по Газе

Новый глава МИД Британии заявил, что поддержит усилия США по Газе - РИА Новости, 05.07.2024

Новый глава МИД Британии заявил, что поддержит усилия США по Газе

Новый глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что поддержит США в достижении прекращения огня в секторе Газа, его слова приводит газета Telegraph. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T20:01

2024-07-05T20:01

2024-07-05T20:01

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великобритания

сша

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Новый глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что поддержит США в достижении прекращения огня в секторе Газа, его слова приводит газета Telegraph. "Я сделаю все возможное в дипломатическом плане, чтобы поддержать (президента США) Джо Байдена в достижении этого прекращения огня", - заявил Лэмми. Ранее Дэвид Лэмми был назначен руководителем министерства иностранных дел Великобритании в кабмине нового премьер-министра страны Кира Стармера. В пятницу после парламентских выборов лидер лейбористов Кир Стармер официально стал 58-м премьер-министром Великобритании после аудиенции у короля Карла III, поручившего ему сформировать правительство. Выборы в британский парламент состоялись в четверг, уверенную победу на них одержала Лейбористская партия, получив по меньшей мере 412 депутатских мандатов и закрепив за собой абсолютное большинство в Палате общин. Ранее оставивший пост премьера лидер консерваторов Риши Сунак поздравил Стармера с победой и объявил во время последнего выступления в качестве главы правительства, что уйдет с поста главы Консервативной партии, когда будут реализованы формальные меры для избрания его преемника.

https://ria.ru/20240705/velikobritanija-1957405238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, сша, кир стармер, джо байден, карл iii