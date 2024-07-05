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ПВО сбила украинский БПЛА в Белгородской области
ПВО сбила украинский БПЛА в Белгородской области - РИА Новости, 05.07.2024
ПВО сбила украинский БПЛА в Белгородской области
Российские системы ПВО уничтожили ещё один беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T15:23
2024-07-05T15:23
2024-07-05T15:28
белгородская область
россия
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО уничтожили ещё один беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны.Сегодня военное ведомство сообщало о поражении двух украинских БПЛА над регионом."5 июля текущего года около 13.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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белгородская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Белгородская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила украинский БПЛА в Белгородской области
Минобороны: ПВО сбила беспилотник ВСУ в Белгородской области