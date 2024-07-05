https://ria.ru/20240705/bolivija-1957768819.html

В Боливии начнутся слушания по делу экс-президента Аньес

В Боливии начнутся слушания по делу экс-президента Аньес - РИА Новости, 05.07.2024

В Боливии начнутся слушания по делу экс-президента Аньес

Судебные слушания в отношении экс-президента Боливии Жанин Аньес, которую обвиняют в геноциде, начнутся в сентябре, сообщил телеканал Bolivia TV. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T20:11

2024-07-05T20:11

2024-07-05T20:11

в мире

боливия

жанин аньес

эво моралес

луис арсе

генеральная прокуратура рф

попытка госпереворота в боливии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156087/24/1560872476_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_58673bf31f4b9e6e5ce8d11f55fd6583.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 июл - РИА Новости. Судебные слушания в отношении экс-президента Боливии Жанин Аньес, которую обвиняют в геноциде, начнутся в сентябре, сообщил телеканал Bolivia TV. "Судебные слушания против Жанин Аньес и еще 17 человек начнутся 2 сентября в 9.00 утра... в рамках расследования бойни в Сенкате", - отметило СМИ. Среди других обвиняемых - экс-глава МВД Артуро Карлос Мурильо, экс-министр обороны Луис Фернандес Лопес Хулио и экс-министр углеводородов Виктор Уго Самора. Аньес была задержана в марте 2021 года и с тех пор находится в предварительном заключении. Генпрокуратура Боливии просит для нее 30 лет тюрьмы. Основанием для обвинений в геноциде послужил доклад международной спецкомиссии, расследовавшей разгон протестов, произошедший при правлении Аньес в городах Сакаба и Сенката. Комиссия назвала действия правоохранителей бойней и подтвердила, что по меньшей мере 37 человек погибли и сотни были ранены, большинство из них - это гражданское население, выступавшее против правительства Аньес . После того как оппозиция в Боливии заявила о массовых нарушениях на президентских выборах 20 октября 2019 года, президент Эво Моралес под давлением военных ушел с поста главы государства и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии. Власть перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес . На новых президентских выборах в 2020 году победил социалист Луис Арсе.

https://ria.ru/20240626/boliviya-1955714222.html

https://ria.ru/20240312/demokratiya-1932531332.html

боливия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, боливия, жанин аньес, эво моралес, луис арсе, генеральная прокуратура рф, попытка госпереворота в боливии