Рейтинг@Mail.ru
В Боливии начнутся слушания по делу экс-президента Аньес - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:11 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/bolivija-1957768819.html
В Боливии начнутся слушания по делу экс-президента Аньес
В Боливии начнутся слушания по делу экс-президента Аньес - РИА Новости, 05.07.2024
В Боливии начнутся слушания по делу экс-президента Аньес
Судебные слушания в отношении экс-президента Боливии Жанин Аньес, которую обвиняют в геноциде, начнутся в сентябре, сообщил телеканал Bolivia TV. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T20:11
2024-07-05T20:11
в мире
боливия
жанин аньес
эво моралес
луис арсе
генеральная прокуратура рф
попытка госпереворота в боливии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156087/24/1560872476_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_58673bf31f4b9e6e5ce8d11f55fd6583.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 5 июл - РИА Новости. Судебные слушания в отношении экс-президента Боливии Жанин Аньес, которую обвиняют в геноциде, начнутся в сентябре, сообщил телеканал Bolivia TV. "Судебные слушания против Жанин Аньес и еще 17 человек начнутся 2 сентября в 9.00 утра... в рамках расследования бойни в Сенкате", - отметило СМИ. Среди других обвиняемых - экс-глава МВД Артуро Карлос Мурильо, экс-министр обороны Луис Фернандес Лопес Хулио и экс-министр углеводородов Виктор Уго Самора. Аньес была задержана в марте 2021 года и с тех пор находится в предварительном заключении. Генпрокуратура Боливии просит для нее 30 лет тюрьмы. Основанием для обвинений в геноциде послужил доклад международной спецкомиссии, расследовавшей разгон протестов, произошедший при правлении Аньес в городах Сакаба и Сенката. Комиссия назвала действия правоохранителей бойней и подтвердила, что по меньшей мере 37 человек погибли и сотни были ранены, большинство из них - это гражданское население, выступавшее против правительства Аньес . После того как оппозиция в Боливии заявила о массовых нарушениях на президентских выборах 20 октября 2019 года, президент Эво Моралес под давлением военных ушел с поста главы государства и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии. Власть перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес . На новых президентских выборах в 2020 году победил социалист Луис Арсе.
https://ria.ru/20240626/boliviya-1955714222.html
https://ria.ru/20240312/demokratiya-1932531332.html
боливия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156087/24/1560872476_206:0:2857:1988_1920x0_80_0_0_7b0aab6a65628c078462b180150ffacf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, боливия, жанин аньес, эво моралес, луис арсе, генеральная прокуратура рф, попытка госпереворота в боливии
В мире, Боливия, Жанин Аньес, Эво Моралес, Луис Арсе, Генеральная прокуратура РФ, Попытка госпереворота в Боливии
В Боливии начнутся слушания по делу экс-президента Аньес

Суд над экс-президентом Боливии, обвиняемой в геноциде, начнется в сентябре

© AP Photo / Natacha PisarenkoЖанин Аньес
Жанин Аньес - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Жанин Аньес. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 5 июл - РИА Новости. Судебные слушания в отношении экс-президента Боливии Жанин Аньес, которую обвиняют в геноциде, начнутся в сентябре, сообщил телеканал Bolivia TV.
"Судебные слушания против Жанин Аньес и еще 17 человек начнутся 2 сентября в 9.00 утра... в рамках расследования бойни в Сенкате", - отметило СМИ.
Боливия - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Генерал, обвиненный Моралесом в госперевороте, призвал вернуть родину
26 июня, 22:59
Среди других обвиняемых - экс-глава МВД Артуро Карлос Мурильо, экс-министр обороны Луис Фернандес Лопес Хулио и экс-министр углеводородов Виктор Уго Самора.
Аньес была задержана в марте 2021 года и с тех пор находится в предварительном заключении. Генпрокуратура Боливии просит для нее 30 лет тюрьмы.
Основанием для обвинений в геноциде послужил доклад международной спецкомиссии, расследовавшей разгон протестов, произошедший при правлении Аньес в городах Сакаба и Сенката. Комиссия назвала действия правоохранителей бойней и подтвердила, что по меньшей мере 37 человек погибли и сотни были ранены, большинство из них - это гражданское население, выступавшее против правительства Аньес .
После того как оппозиция в Боливии заявила о массовых нарушениях на президентских выборах 20 октября 2019 года, президент Эво Моралес под давлением военных ушел с поста главы государства и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии. Власть перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес . На новых президентских выборах в 2020 году победил социалист Луис Арсе.
Эво Моралес - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
В США нет демократии, считает Моралес
12 марта, 16:08
 
В миреБоливияЖанин АньесЭво МоралесЛуис АрсеГенеральная прокуратура РФПопытка госпереворота в Боливии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала