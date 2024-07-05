В Боливии начнутся слушания по делу экс-президента Аньес
Суд над экс-президентом Боливии, обвиняемой в геноциде, начнется в сентябре
© AP Photo / Natacha PisarenkoЖанин Аньес
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Жанин Аньес. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 5 июл - РИА Новости. Судебные слушания в отношении экс-президента Боливии Жанин Аньес, которую обвиняют в геноциде, начнутся в сентябре, сообщил телеканал Bolivia TV.
"Судебные слушания против Жанин Аньес и еще 17 человек начнутся 2 сентября в 9.00 утра... в рамках расследования бойни в Сенкате", - отметило СМИ.
Среди других обвиняемых - экс-глава МВД Артуро Карлос Мурильо, экс-министр обороны Луис Фернандес Лопес Хулио и экс-министр углеводородов Виктор Уго Самора.
Аньес была задержана в марте 2021 года и с тех пор находится в предварительном заключении. Генпрокуратура Боливии просит для нее 30 лет тюрьмы.
Основанием для обвинений в геноциде послужил доклад международной спецкомиссии, расследовавшей разгон протестов, произошедший при правлении Аньес в городах Сакаба и Сенката. Комиссия назвала действия правоохранителей бойней и подтвердила, что по меньшей мере 37 человек погибли и сотни были ранены, большинство из них - это гражданское население, выступавшее против правительства Аньес .
После того как оппозиция в Боливии заявила о массовых нарушениях на президентских выборах 20 октября 2019 года, президент Эво Моралес под давлением военных ушел с поста главы государства и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии. Власть перешла к оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес . На новых президентских выборах в 2020 году победил социалист Луис Арсе.
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