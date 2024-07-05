Рейтинг@Mail.ru
Болгария не будет предоставлять деньги Украине, заявил лидер партии ГЕРБ - РИА Новости, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:43 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/bolgariya-1957677081.html
Болгария не будет предоставлять деньги Украине, заявил лидер партии ГЕРБ
Болгария не будет предоставлять деньги Украине, заявил лидер партии ГЕРБ - РИА Новости, 05.07.2024
Болгария не будет предоставлять деньги Украине, заявил лидер партии ГЕРБ
Бывший премьер-министр Болгарии и лидер партии ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии") Бойко Борисов заявил, что страна не предоставляет и не будет... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T14:43
2024-07-05T14:43
в мире
украина
болгария
бойко борисов
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1821033144_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_45c4fbb80c80b1210521e4d99654586d.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Бывший премьер-министр Болгарии и лидер партии ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии") Бойко Борисов заявил, что страна не предоставляет и не будет предоставлять денежные средства Украине. "Болгария не будет предоставлять и не предоставляет наличные деньги Украине", - заявил Борисов в ходе парламентской сессии, посвященной предстоящему саммиту НАТО, его слова приводит местное агентство Novinite. Он пояснил, что в последние месяцы появились вводящие в заблуждение инсинуации о том, что Болгария предоставляет денежные средства Киеву. Политик пояснил, что Болгария получает средства для поставки на Украину старой советской техники. "Уже получено 60 миллионов (евро - ред.) и согласовано еще 300 миллионов", - отметил политик. Агентство пишет, что Борисов также раскритиковал попытки вызвать страх среди граждан Болгарии ложными заявлениями об отправке болгарских солдат на Украину. Экс-премьер пояснил, что болгарские войска будут развернуты только для защиты территории Болгарии. Возглавляемая Борисовым партия ГЕРБ выиграла состоявшиеся 9 июня досрочные парламентские выборы. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240702/evrosoyuz-1956931639.html
https://ria.ru/20240701/bolgariya-1956637239.html
украина
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1821033144_117:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_ef9f81314b64104627bb7722edca6f3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, болгария, бойко борисов, нато
В мире, Украина, Болгария, Бойко Борисов, НАТО
Болгария не будет предоставлять деньги Украине, заявил лидер партии ГЕРБ

Экс-премьер Болгарии Борисов: страна не будет предоставлять деньги Украине

© AP Photo / Visar KryeziuБойко Борисов
Бойко Борисов - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Visar Kryeziu
Бойко Борисов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Бывший премьер-министр Болгарии и лидер партии ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии") Бойко Борисов заявил, что страна не предоставляет и не будет предоставлять денежные средства Украине.
"Болгария не будет предоставлять и не предоставляет наличные деньги Украине", - заявил Борисов в ходе парламентской сессии, посвященной предстоящему саммиту НАТО, его слова приводит местное агентство Novinite. Он пояснил, что в последние месяцы появились вводящие в заблуждение инсинуации о том, что Болгария предоставляет денежные средства Киеву.
Президент Болгарии Румен Радев - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
Президент Болгарии призвал ЕС переоценить отношение к СВО
2 июля, 17:38
Политик пояснил, что Болгария получает средства для поставки на Украину старой советской техники. "Уже получено 60 миллионов (евро - ред.) и согласовано еще 300 миллионов", - отметил политик.
Агентство пишет, что Борисов также раскритиковал попытки вызвать страх среди граждан Болгарии ложными заявлениями об отправке болгарских солдат на Украину. Экс-премьер пояснил, что болгарские войска будут развернуты только для защиты территории Болгарии.
Возглавляемая Борисовым партия ГЕРБ выиграла состоявшиеся 9 июня досрочные парламентские выборы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Болгария - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
В Болгарии заявили, что засекретили свою позицию на грядущем саммите НАТО
1 июля, 14:43
 
В миреУкраинаБолгарияБойко БорисовНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала