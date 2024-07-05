Болгария не будет предоставлять деньги Украине, заявил лидер партии ГЕРБ
Экс-премьер Болгарии Борисов: страна не будет предоставлять деньги Украине
© AP Photo / Visar KryeziuБойко Борисов
© AP Photo / Visar Kryeziu
Бойко Борисов. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Бывший премьер-министр Болгарии и лидер партии ГЕРБ ("Граждане за европейское развитие Болгарии") Бойко Борисов заявил, что страна не предоставляет и не будет предоставлять денежные средства Украине.
"Болгария не будет предоставлять и не предоставляет наличные деньги Украине", - заявил Борисов в ходе парламентской сессии, посвященной предстоящему саммиту НАТО, его слова приводит местное агентство Novinite. Он пояснил, что в последние месяцы появились вводящие в заблуждение инсинуации о том, что Болгария предоставляет денежные средства Киеву.
Политик пояснил, что Болгария получает средства для поставки на Украину старой советской техники. "Уже получено 60 миллионов (евро - ред.) и согласовано еще 300 миллионов", - отметил политик.
Агентство пишет, что Борисов также раскритиковал попытки вызвать страх среди граждан Болгарии ложными заявлениями об отправке болгарских солдат на Украину. Экс-премьер пояснил, что болгарские войска будут развернуты только для защиты территории Болгарии.
Возглавляемая Борисовым партия ГЕРБ выиграла состоявшиеся 9 июня досрочные парламентские выборы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.