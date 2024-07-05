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Более 60 подмосковных предпринимателей поучаствовали в бизнес-тренингах
Более 60 подмосковных предпринимателей поучаствовали в бизнес-тренингах - РИА Новости, 05.07.2024
Более 60 подмосковных предпринимателей поучаствовали в бизнес-тренингах
Более 60 человек приняли бесплатное участие в тренингах для предпринимателей в Московском областном филиале Президентской академии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T15:29
2024-07-05T15:29
2024-07-05T15:29
новости подмосковья
технологии
московская область (подмосковье)
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Более 60 человек приняли бесплатное участие в тренингах для предпринимателей в Московском областном филиале Президентской академии, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Тренинги организовал центр "Мой бизнес" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". В рамках обучения прошло несколько тренингов на темы: "Разработка контента: что снимать, как оформлять", "Создаем контент для соцсетей", "Применение проектного подхода в бизнес-планировании" и "Оценка эффективности реализации бизнес-плана и проекта". Слушатели учились применению проектного подхода в бизнес-планировании и оценке эффективности реализации бизнес-плана, а также получили навыки разработки и создания контента для продвижения собственного продукта/услуги.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, московская область (подмосковье), малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), нацпроекты
Новости Подмосковья, Технологии, Московская область (Подмосковье), Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ), Нацпроекты
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Более 60 человек приняли бесплатное участие в тренингах для предпринимателей в Московском областном филиале Президентской академии, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Тренинги организовал центр "Мой бизнес" в рамках национального проекта
"Малое и среднее предпринимательство".
В рамках обучения прошло несколько тренингов на темы: "Разработка контента: что снимать, как оформлять", "Создаем контент для соцсетей", "Применение проектного подхода в бизнес-планировании" и "Оценка эффективности реализации бизнес-плана и проекта".
Слушатели учились применению проектного подхода в бизнес-планировании и оценке эффективности реализации бизнес-плана, а также получили навыки разработки и создания контента для продвижения собственного продукта/услуги.