https://ria.ru/20240705/biznes-treningi-1957692220.html

Более 60 подмосковных предпринимателей поучаствовали в бизнес-тренингах

Более 60 подмосковных предпринимателей поучаствовали в бизнес-тренингах - РИА Новости, 05.07.2024

Более 60 подмосковных предпринимателей поучаствовали в бизнес-тренингах

Более 60 человек приняли бесплатное участие в тренингах для предпринимателей в Московском областном филиале Президентской академии, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T15:29

2024-07-05T15:29

2024-07-05T15:29

новости подмосковья

технологии

московская область (подмосковье)

малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

нацпроекты

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Более 60 человек приняли бесплатное участие в тренингах для предпринимателей в Московском областном филиале Президентской академии, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Тренинги организовал центр "Мой бизнес" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". В рамках обучения прошло несколько тренингов на темы: "Разработка контента: что снимать, как оформлять", "Создаем контент для соцсетей", "Применение проектного подхода в бизнес-планировании" и "Оценка эффективности реализации бизнес-плана и проекта". Слушатели учились применению проектного подхода в бизнес-планировании и оценке эффективности реализации бизнес-плана, а также получили навыки разработки и создания контента для продвижения собственного продукта/услуги.

https://ria.ru/20240522/onlayn-servis-1947718718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

технологии, московская область (подмосковье), малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), нацпроекты