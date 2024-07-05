https://ria.ru/20240705/belorussiya-1957570767.html

В Белоруссии не исключают возможность украинских провокаций на границе

В Белоруссии не исключают возможность украинских провокаций на границе - РИА Новости, 05.07.2024

В Белоруссии не исключают возможность украинских провокаций на границе

Присутствие спецназа у границы Украины с Белоруссией может грозить провокациями со стороны Киева, заявил заместитель начальника генерального штаба вооруженных... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T10:07

2024-07-05T10:07

2024-07-05T10:37

в мире

минск

белоруссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864577035_0:0:3137:1766_1920x0_80_0_0_ba8b3e4d344c80c4885b5a95e73676f7.jpg

МИНСК, 5 июл – РИА Новости. Присутствие спецназа у границы Украины с Белоруссией может грозить провокациями со стороны Киева, заявил заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк."В условиях наращивания подразделений специального назначения, наемников и других различных добровольческих формирований в приграничных районах сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения на (белорусской – ред.) территории вооруженных провокаций, а также резонансных акций", - сказал он.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957572897.html

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, минск, белоруссия