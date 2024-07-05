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В Белоруссии не исключают возможность украинских провокаций на границе - РИА Новости, 05.07.2024
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10:07 05.07.2024 (обновлено: 10:37 05.07.2024)
https://ria.ru/20240705/belorussiya-1957570767.html
В Белоруссии не исключают возможность украинских провокаций на границе
В Белоруссии не исключают возможность украинских провокаций на границе - РИА Новости, 05.07.2024
В Белоруссии не исключают возможность украинских провокаций на границе
Присутствие спецназа у границы Украины с Белоруссией может грозить провокациями со стороны Киева, заявил заместитель начальника генерального штаба вооруженных... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T10:07
2024-07-05T10:37
в мире
минск
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МИНСК, 5 июл – РИА Новости. Присутствие спецназа у границы Украины с Белоруссией может грозить провокациями со стороны Киева, заявил заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк."В условиях наращивания подразделений специального назначения, наемников и других различных добровольческих формирований в приграничных районах сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения на (белорусской – ред.) территории вооруженных провокаций, а также резонансных акций", - сказал он.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957572897.html
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в мире, минск, белоруссия
В мире, Минск, Белоруссия
В Белоруссии не исключают возможность украинских провокаций на границе

Минск видит риск проведения Киевом вооруженных провокаций на границе

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие воздушно-десантных войск Белоруссии дежурят на контрольно-пропускном пункте в Гомельской области неподалеку от белорусско-украинской границы
Военнослужащие воздушно-десантных войск Белоруссии дежурят на контрольно-пропускном пункте в Гомельской области неподалеку от белорусско-украинской границы - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Военнослужащие воздушно-десантных войск Белоруссии дежурят на контрольно-пропускном пункте в Гомельской области неподалеку от белорусско-украинской границы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 5 июл – РИА Новости. Присутствие спецназа у границы Украины с Белоруссией может грозить провокациями со стороны Киева, заявил заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Владимир Куприянюк.
"В условиях наращивания подразделений специального назначения, наемников и других различных добровольческих формирований в приграничных районах сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения на (белорусской – ред.) территории вооруженных провокаций, а также резонансных акций", - сказал он.
Военнослужащие воздушно-десантных войск Белоруссии дежурят на контрольно-пропускном пункте в Гомельской области неподалеку от белорусско-украинской границы - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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