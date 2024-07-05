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Первую леди США призвали уговорить Байдена выбыть из гонки, пишут СМИ - РИА Новости, 05.07.2024
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22:10 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/bayden-1957788801.html
Первую леди США призвали уговорить Байдена выбыть из гонки, пишут СМИ
Первую леди США призвали уговорить Байдена выбыть из гонки, пишут СМИ - РИА Новости, 05.07.2024
Первую леди США призвали уговорить Байдена выбыть из гонки, пишут СМИ
Американская газета Washington Post опубликовала коллективное письмо сторонниц Демократической партии из Филадельфии к супруге президента США Джилл Байден с... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T22:10
2024-07-05T22:10
в мире
сша
филадельфия
джо байден
джилл байден
дональд трамп
предвыборные дебаты трампа и байдена
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Американская газета Washington Post опубликовала коллективное письмо сторонниц Демократической партии из Филадельфии к супруге президента США Джилл Байден с призывом убедить мужа сняться с выборов. Состоявшиеся на прошлой неделе дебаты Джо Байдена с конкурентом и бывшим президентом США Дональдом Трампом шокировали демократическую общественность симптомами старческого угасания главы государства и спровоцировали волну призывов к его срочной замене в качестве партийного кандидата. "Я потеряла все уважение к Джилл Байден… Как только кто-то начинает угасать, вы уже не можете обратить это вспять. Это не просто простуда. Она должна понять, что наступил момент для президента уйти в отставку, чтобы не запятнать свое наследие", – написала в письме одна из читательниц газеты. В коллективном обращении женщины отметили, что работают в индустриях образования, науки и медицины, и что многие из них на добровольных началах помогали в избирательных кампаниях демократов в качестве волонтеров, но несмотря на это считают необходимым, чтобы Байден выбыл из гонки ради предотвращения победы Трампа. После дебатов политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
https://ria.ru/20240705/bayden-1957784617.html
https://radiosputnik.ru/20240628/debaty-1956027476.html
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в мире, сша, филадельфия, джо байден, джилл байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Филадельфия, Джо Байден, Джилл Байден, Дональд Трамп, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Первую леди США призвали уговорить Байдена выбыть из гонки, пишут СМИ

WP: сторонницы демократов призвали первую леди уговорить Байдена выбыть из гонки

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден слушает выступление первой леди Джилл Байден
Президент США Джо Байден слушает выступление первой леди Джилл Байден - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден слушает выступление первой леди Джилл Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Американская газета Washington Post опубликовала коллективное письмо сторонниц Демократической партии из Филадельфии к супруге президента США Джилл Байден с призывом убедить мужа сняться с выборов.
Состоявшиеся на прошлой неделе дебаты Джо Байдена с конкурентом и бывшим президентом США Дональдом Трампом шокировали демократическую общественность симптомами старческого угасания главы государства и спровоцировали волну призывов к его срочной замене в качестве партийного кандидата.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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Вчера, 21:44
"Я потеряла все уважение к Джилл Байден… Как только кто-то начинает угасать, вы уже не можете обратить это вспять. Это не просто простуда. Она должна понять, что наступил момент для президента уйти в отставку, чтобы не запятнать свое наследие", – написала в письме одна из читательниц газеты.
В коллективном обращении женщины отметили, что работают в индустриях образования, науки и медицины, и что многие из них на добровольных началах помогали в избирательных кампаниях демократов в качестве волонтеров, но несмотря на это считают необходимым, чтобы Байден выбыл из гонки ради предотвращения победы Трампа.
После дебатов политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Трансляция телевизионных дебатов президента США Джо Байдена и Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 28.06.2024
Пурга и каша. Евстафьев назвал курьезные моменты дебатов Байдена с Трампом
28 июня, 09:53
 
В миреСШАФиладельфияДжо БайденДжилл БайденДональд ТрампПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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