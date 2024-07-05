https://ria.ru/20240705/bayden-1957788801.html

Первую леди США призвали уговорить Байдена выбыть из гонки, пишут СМИ

Первую леди США призвали уговорить Байдена выбыть из гонки, пишут СМИ - РИА Новости, 05.07.2024

Первую леди США призвали уговорить Байдена выбыть из гонки, пишут СМИ

Американская газета Washington Post опубликовала коллективное письмо сторонниц Демократической партии из Филадельфии к супруге президента США Джилл Байден с... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T22:10

2024-07-05T22:10

2024-07-05T22:10

в мире

сша

филадельфия

джо байден

джилл байден

дональд трамп

предвыборные дебаты трампа и байдена

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Американская газета Washington Post опубликовала коллективное письмо сторонниц Демократической партии из Филадельфии к супруге президента США Джилл Байден с призывом убедить мужа сняться с выборов. Состоявшиеся на прошлой неделе дебаты Джо Байдена с конкурентом и бывшим президентом США Дональдом Трампом шокировали демократическую общественность симптомами старческого угасания главы государства и спровоцировали волну призывов к его срочной замене в качестве партийного кандидата. "Я потеряла все уважение к Джилл Байден… Как только кто-то начинает угасать, вы уже не можете обратить это вспять. Это не просто простуда. Она должна понять, что наступил момент для президента уйти в отставку, чтобы не запятнать свое наследие", – написала в письме одна из читательниц газеты. В коллективном обращении женщины отметили, что работают в индустриях образования, науки и медицины, и что многие из них на добровольных началах помогали в избирательных кампаниях демократов в качестве волонтеров, но несмотря на это считают необходимым, чтобы Байден выбыл из гонки ради предотвращения победы Трампа. После дебатов политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.

https://ria.ru/20240705/bayden-1957784617.html

https://radiosputnik.ru/20240628/debaty-1956027476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, филадельфия, джо байден, джилл байден, дональд трамп, предвыборные дебаты трампа и байдена