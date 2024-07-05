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Белый дом признал, что Байден консультировался с врачом после дебатов - РИА Новости, 05.07.2024
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21:56 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/bayden-1957786864.html
Белый дом признал, что Байден консультировался с врачом после дебатов
Белый дом признал, что Байден консультировался с врачом после дебатов - РИА Новости, 05.07.2024
Белый дом признал, что Байден консультировался с врачом после дебатов
Белый дом признал, что президент США Джо Байден консультировался с врачом по поводу своего состояния после нашумевших предвыборных дебатов, но настаивает, что... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T21:56
2024-07-05T21:56
в мире
сша
джо байден
карин жан-пьер
предвыборные дебаты трампа и байдена
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ВАШИНГТОН, 5 июл – РИА Новости. Белый дом признал, что президент США Джо Байден консультировался с врачом по поводу своего состояния после нашумевших предвыборных дебатов, но настаивает, что полноценного осмотра ему не потребовалось. "Это не было медицинским освидетельствованием... Хочу быть супер, супер ясно понятой по этому поводу. Это был разговор, и его доктор не счел, что обследование необходимо", - сказал пресс-секретарь президента Карин Жан-Пьер. Она пояснила, что с доктором Байден советовался по поводу простуды. СМИ пишут, что ранее Жан-Пьер отрицала обращение Байдена к врачу. Состоявшиеся на прошлой неделе дебаты Байдена с Трампом шокировали демократическую общественность симптомами старческого угасания главы государства и спровоцировали волну призывов к его срочной замене в качестве партийного кандидата.
https://ria.ru/20240705/bayden-1957782718.html
https://ria.ru/20240704/politico-1957253638.html
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в мире, сша, джо байден, карин жан-пьер, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Белый дом признал, что Байден консультировался с врачом после дебатов

Белый дом: Байден консультировался с врачом, но осмотра не потребовалось

© AP Photo / Gerald HerbertПрезидент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 июл – РИА Новости. Белый дом признал, что президент США Джо Байден консультировался с врачом по поводу своего состояния после нашумевших предвыборных дебатов, но настаивает, что полноценного осмотра ему не потребовалось.
"Это не было медицинским освидетельствованием... Хочу быть супер, супер ясно понятой по этому поводу. Это был разговор, и его доктор не счел, что обследование необходимо", - сказал пресс-секретарь президента Карин Жан-Пьер.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Байден продолжит работать в полную силу, заявили в Белом доме
Вчера, 21:35
Она пояснила, что с доктором Байден советовался по поводу простуды.
СМИ пишут, что ранее Жан-Пьер отрицала обращение Байдена к врачу.
Состоявшиеся на прошлой неделе дебаты Байдена с Трампом шокировали демократическую общественность симптомами старческого угасания главы государства и спровоцировали волну призывов к его срочной замене в качестве партийного кандидата.
Президент США Джо Байден во время телевизионных дебатов с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Байден прошел медобследование после дебатов с Трампом, пишут СМИ
4 июля, 06:57
 
В миреСШАДжо БайденКарин Жан-ПьерПредвыборные дебаты Трампа и Байдена
 
 
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