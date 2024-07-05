https://ria.ru/20240705/bayden-1957786864.html

Белый дом признал, что Байден консультировался с врачом после дебатов

Белый дом признал, что Байден консультировался с врачом после дебатов - РИА Новости, 05.07.2024

Белый дом признал, что Байден консультировался с врачом после дебатов

Белый дом признал, что президент США Джо Байден консультировался с врачом по поводу своего состояния после нашумевших предвыборных дебатов, но настаивает, что... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T21:56

2024-07-05T21:56

2024-07-05T21:56

в мире

сша

джо байден

карин жан-пьер

предвыборные дебаты трампа и байдена

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ВАШИНГТОН, 5 июл – РИА Новости. Белый дом признал, что президент США Джо Байден консультировался с врачом по поводу своего состояния после нашумевших предвыборных дебатов, но настаивает, что полноценного осмотра ему не потребовалось. "Это не было медицинским освидетельствованием... Хочу быть супер, супер ясно понятой по этому поводу. Это был разговор, и его доктор не счел, что обследование необходимо", - сказал пресс-секретарь президента Карин Жан-Пьер. Она пояснила, что с доктором Байден советовался по поводу простуды. СМИ пишут, что ранее Жан-Пьер отрицала обращение Байдена к врачу. Состоявшиеся на прошлой неделе дебаты Байдена с Трампом шокировали демократическую общественность симптомами старческого угасания главы государства и спровоцировали волну призывов к его срочной замене в качестве партийного кандидата.

https://ria.ru/20240705/bayden-1957782718.html

https://ria.ru/20240704/politico-1957253638.html

сша

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Дарья Буймова

в мире, сша, джо байден, карин жан-пьер, предвыборные дебаты трампа и байдена