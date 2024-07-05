https://ria.ru/20240705/bayden-1957782718.html

Байден продолжит работать в полную силу, заявили в Белом доме

Байден продолжит работать в полную силу, заявили в Белом доме - РИА Новости, 05.07.2024

Байден продолжит работать в полную силу, заявили в Белом доме

Президент США Джо Байден продолжит работать в полную силу, в том числе рано утром и поздно вечером, но признает важность баланса труда и отдыха, заявила... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T21:35

2024-07-05T21:35

2024-07-05T21:35

в мире

сша

джо байден

карин жан-пьер

предвыборные дебаты трампа и байдена

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956119995_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_50e5b286a16a41b6c8e6055c8f357e9e.jpg

ВАШИНГТОН, 5 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден продолжит работать в полную силу, в том числе рано утром и поздно вечером, но признает важность баланса труда и отдыха, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она прокомментировала сообщения СМИ о том, что Байден заявил обеспокоенным его самочувствием губернаторам-демократам о намерении отказаться от проведения рабочих мероприятий после 20.00. "Эта работа 24/7 365 дней в неделю. Есть ранние утра, есть поздние утра, я имею в виду поздние дни, пардон, ранние утра и поздние, поздние дни. Это продолжится, это продолжается, но он говорит, что важно соблюдать баланс ради собственного здоровья", - сказала Жан-Пьер журналистам. "Вы увидите, что этот президент будет газовать на полную", - добавила она. Состоявшиеся на прошлой неделе дебаты Байдена с Трампом шокировали демократическую общественность симптомами старческого угасания главы государства и спровоцировали волну призывов к его срочной замене в качестве партийного кандидата.

https://ria.ru/20240705/bayden-1957764670.html

https://ria.ru/20231127/bayden-1912007272.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, джо байден, карин жан-пьер, предвыборные дебаты трампа и байдена