https://ria.ru/20240705/bayden-1957782718.html
Байден продолжит работать в полную силу, заявили в Белом доме
Байден продолжит работать в полную силу, заявили в Белом доме - РИА Новости, 05.07.2024
Байден продолжит работать в полную силу, заявили в Белом доме
Президент США Джо Байден продолжит работать в полную силу, в том числе рано утром и поздно вечером, но признает важность баланса труда и отдыха, заявила... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T21:35
2024-07-05T21:35
2024-07-05T21:35
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предвыборные дебаты трампа и байдена
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ВАШИНГТОН, 5 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден продолжит работать в полную силу, в том числе рано утром и поздно вечером, но признает важность баланса труда и отдыха, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она прокомментировала сообщения СМИ о том, что Байден заявил обеспокоенным его самочувствием губернаторам-демократам о намерении отказаться от проведения рабочих мероприятий после 20.00. "Эта работа 24/7 365 дней в неделю. Есть ранние утра, есть поздние утра, я имею в виду поздние дни, пардон, ранние утра и поздние, поздние дни. Это продолжится, это продолжается, но он говорит, что важно соблюдать баланс ради собственного здоровья", - сказала Жан-Пьер журналистам. "Вы увидите, что этот президент будет газовать на полную", - добавила она. Состоявшиеся на прошлой неделе дебаты Байдена с Трампом шокировали демократическую общественность симптомами старческого угасания главы государства и спровоцировали волну призывов к его срочной замене в качестве партийного кандидата.
https://ria.ru/20240705/bayden-1957764670.html
https://ria.ru/20231127/bayden-1912007272.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, карин жан-пьер, предвыборные дебаты трампа и байдена
В мире, США, Джо Байден, Карин Жан-Пьер, Предвыборные дебаты Трампа и Байдена
Байден продолжит работать в полную силу, заявили в Белом доме
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: Байден продолжит работать в полную силу
ВАШИНГТОН, 5 июл – РИА Новости. Президент США Джо Байден продолжит работать в полную силу, в том числе рано утром и поздно вечером, но признает важность баланса труда и отдыха, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Она прокомментировала сообщения СМИ о том, что Байден заявил обеспокоенным его самочувствием губернаторам-демократам о намерении отказаться от проведения рабочих мероприятий после 20.00.
"Эта работа 24/7 365 дней в неделю. Есть ранние утра, есть поздние утра, я имею в виду поздние дни, пардон, ранние утра и поздние, поздние дни. Это продолжится, это продолжается, но он говорит, что важно соблюдать баланс ради собственного здоровья", - сказала Жан-Пьер журналистам.
"Вы увидите, что этот президент будет газовать на полную", - добавила она.
Состоявшиеся на прошлой неделе дебаты Байдена с Трампом шокировали демократическую общественность симптомами старческого угасания главы государства и спровоцировали волну призывов к его срочной замене в качестве партийного кандидата.