Европейских лидеров шокировало состояние Байдена на саммите G7, пишут СМИ
WP: европейских лидеров потрясло, насколько старым казался Байден на саммите G7
Президент США Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Европейские лидеры были ошеломлены тем, насколько постаревшим казался президент США Джо Байден на саммите G7 в Италии, пишет американская газета Washington Post со ссылкой на источники.
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"Во время саммита G7 в Италии в прошлом месяце несколько европейских лидеров были ошеломлены тем, насколько постаревшим казался президент с тех пор, как они в последний раз общались с ним всего год, а в некоторых случаях и несколько месяцев назад", - говорится в публикации.
Ранее американские СМИ сообщали о планах группы законодателей-демократов обратиться к Байдену с призывом выйти из гонки. Конгрессмен-демократ Ллойд Доггетт публично призвал Байдена отказаться от участия в выборах в пользу альтернативного кандидата. Белый дом в свою очередь заявил, что Байден "как всегда остр умом" и не будет сниматься с выборов.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий лидер страны запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки, хотя к этому публично призывают некоторые однопартийцы.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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