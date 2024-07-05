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Европейских лидеров шокировало состояние Байдена на саммите G7, пишут СМИ - РИА Новости, 05.07.2024
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15:17 05.07.2024
https://ria.ru/20240705/bayden-1957688005.html
Европейских лидеров шокировало состояние Байдена на саммите G7, пишут СМИ
Европейских лидеров шокировало состояние Байдена на саммите G7, пишут СМИ - РИА Новости, 05.07.2024
Европейских лидеров шокировало состояние Байдена на саммите G7, пишут СМИ
Европейские лидеры были ошеломлены тем, насколько постаревшим казался президент США Джо Байден на саммите G7 в Италии, пишет американская газета Washington Post РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T15:17
2024-07-05T15:17
в мире
сша
италия
атланта
джо байден
дональд трамп
g7
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Европейские лидеры были ошеломлены тем, насколько постаревшим казался президент США Джо Байден на саммите G7 в Италии, пишет американская газета Washington Post со ссылкой на источники. &quot;Во время саммита G7 в Италии в прошлом месяце несколько европейских лидеров были ошеломлены тем, насколько постаревшим казался президент с тех пор, как они в последний раз общались с ним всего год, а в некоторых случаях и несколько месяцев назад&quot;, - говорится в публикации.Ранее американские СМИ сообщали о планах группы законодателей-демократов обратиться к Байдену с призывом выйти из гонки. Конгрессмен-демократ Ллойд Доггетт публично призвал Байдена отказаться от участия в выборах в пользу альтернативного кандидата. Белый дом в свою очередь заявил, что Байден "как всегда остр умом" и не будет сниматься с выборов. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий лидер страны запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки, хотя к этому публично призывают некоторые однопартийцы. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html
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в мире, сша, италия, атланта, джо байден, дональд трамп, g7
В мире, США, Италия, Атланта, Джо Байден, Дональд Трамп, G7
Европейских лидеров шокировало состояние Байдена на саммите G7, пишут СМИ

WP: европейских лидеров потрясло, насколько старым казался Байден на саммите G7

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Европейские лидеры были ошеломлены тем, насколько постаревшим казался президент США Джо Байден на саммите G7 в Италии, пишет американская газета Washington Post со ссылкой на источники.
«

"Во время саммита G7 в Италии в прошлом месяце несколько европейских лидеров были ошеломлены тем, насколько постаревшим казался президент с тех пор, как они в последний раз общались с ним всего год, а в некоторых случаях и несколько месяцев назад", - говорится в публикации.

Ранее американские СМИ сообщали о планах группы законодателей-демократов обратиться к Байдену с призывом выйти из гонки. Конгрессмен-демократ Ллойд Доггетт публично призвал Байдена отказаться от участия в выборах в пользу альтернативного кандидата. Белый дом в свою очередь заявил, что Байден "как всегда остр умом" и не будет сниматься с выборов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Путина не победить, но можно добить Байдена: Запад нашел для себя цель
Вчера, 08:00
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий лидер страны запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки, хотя к этому публично призывают некоторые однопартийцы.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Байден признал, что "облажался" на дебатах с Трампом
4 июля, 19:51
 
В миреСШАИталияАтлантаДжо БайденДональд ТрампG7
 
 
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