https://ria.ru/20240705/bayden-1957688005.html

Европейских лидеров шокировало состояние Байдена на саммите G7, пишут СМИ

Европейских лидеров шокировало состояние Байдена на саммите G7, пишут СМИ - РИА Новости, 05.07.2024

Европейских лидеров шокировало состояние Байдена на саммите G7, пишут СМИ

Европейские лидеры были ошеломлены тем, насколько постаревшим казался президент США Джо Байден на саммите G7 в Италии, пишет американская газета Washington Post РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T15:17

2024-07-05T15:17

2024-07-05T15:17

в мире

сша

италия

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джо байден

дональд трамп

g7

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Европейские лидеры были ошеломлены тем, насколько постаревшим казался президент США Джо Байден на саммите G7 в Италии, пишет американская газета Washington Post со ссылкой на источники. "Во время саммита G7 в Италии в прошлом месяце несколько европейских лидеров были ошеломлены тем, насколько постаревшим казался президент с тех пор, как они в последний раз общались с ним всего год, а в некоторых случаях и несколько месяцев назад", - говорится в публикации.Ранее американские СМИ сообщали о планах группы законодателей-демократов обратиться к Байдену с призывом выйти из гонки. Конгрессмен-демократ Ллойд Доггетт публично призвал Байдена отказаться от участия в выборах в пользу альтернативного кандидата. Белый дом в свою очередь заявил, что Байден "как всегда остр умом" и не будет сниматься с выборов. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий лидер страны запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки, хотя к этому публично призывают некоторые однопартийцы. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240705/zapad-1957520684.html

https://ria.ru/20240704/bayden-1957496726.html

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