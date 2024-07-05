https://ria.ru/20240705/aviatsija-1957601790.html

Развожаев предупредил жителей Севастополя о работе авиации над Черным морем

Развожаев предупредил жителей Севастополя о работе авиации над Черным морем - РИА Новости, 05.07.2024

Развожаев предупредил жителей Севастополя о работе авиации над Черным морем

Авиация уничтожает воздушные цели над Черным морем, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T11:28

2024-07-05T11:28

2024-07-05T15:15

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1e/1827913255_0:114:3076:1844_1920x0_80_0_0_90f3d22179d52f152fd4ebad5ef73b45.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл — РИА Новости. Авиация уничтожает воздушные цели над Черным морем, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале."Авиация работает по уничтожению воздушных целей на значительном расстоянии от берега над акваторией", — написал он.Губернатор отметил, что все службы приведены в состояние боевой готовности. Он также призвал местных жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытиях.Воздушную тревогу объявили в городе в 10:19 мск, она продлилась более полутора часов.ВСУ постоянно пытаются атаковать беспилотниками Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, михаил развожаев, безопасность