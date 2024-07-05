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Развожаев предупредил жителей Севастополя о работе авиации над Черным морем
Развожаев предупредил жителей Севастополя о работе авиации над Черным морем - РИА Новости, 05.07.2024
Развожаев предупредил жителей Севастополя о работе авиации над Черным морем
Авиация уничтожает воздушные цели над Черным морем, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T11:28
2024-07-05T11:28
2024-07-05T15:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл — РИА Новости. Авиация уничтожает воздушные цели над Черным морем, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале."Авиация работает по уничтожению воздушных целей на значительном расстоянии от берега над акваторией", — написал он.Губернатор отметил, что все службы приведены в состояние боевой готовности. Он также призвал местных жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытиях.Воздушную тревогу объявили в городе в 10:19 мск, она продлилась более полутора часов.ВСУ постоянно пытаются атаковать беспилотниками Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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севастополь, михаил развожаев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Безопасность
Развожаев предупредил жителей Севастополя о работе авиации над Черным морем
Губернатор Севастополя Развожаев: авиация уничтожает воздушные цели над морем