https://ria.ru/20240705/aeroflot-1957594258.html

"Аэрофлот" из-за непогоды объединил некоторые рейсы из Москвы

"Аэрофлот" из-за непогоды объединил некоторые рейсы из Москвы - РИА Новости, 05.07.2024

"Аэрофлот" из-за непогоды объединил некоторые рейсы из Москвы

"Аэрофлот" объединил ряд рейсов в связи с неблагоприятным прогнозом погоды в Москве, советует пользоваться "Аэроэкспрессом" для приезда в "Шереметьево",... РИА Новости, 05.07.2024

2024-07-05T11:08

2024-07-05T11:08

2024-07-05T11:08

москва

самара

калининград

аэрофлот

аэроэкспресс

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. "Аэрофлот" объединил ряд рейсов в связи с неблагоприятным прогнозом погоды в Москве, советует пользоваться "Аэроэкспрессом" для приезда в "Шереметьево", говорится в официальном Telegram-канале авиакомпании. "В связи с напряжённым транспортным движением в предвыходной день и ожидаемых сегодня сложных погодных условий с сильным ветром, ливнем и градом, просим тщательно планировать маршрут и прибывать в аэропорт заранее для прохождения предполётных процедур. Советуем воспользоваться аэроэкспрессами. Ввиду неблагоприятных погодных условий было принято решение о корректировке следующих рейсов на 5 июля… Рейс SU1212/1213 Москва - Самара - Москва объединён с рейсом SU1214/1215… Рейс SU1024/1025 Москва - Калининград - Москва объединён с рейсом SU1012/1013", - говорится в публикации. Объединённые рейсы SU1214/1215 и SU1012/1013 будут выполнены на широкофюзеляжных самолетах большей вместимости, уточнили в "Аэрофлоте".

https://ria.ru/20240701/piloty-1956750533.html

москва

самара

калининград

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