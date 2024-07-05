https://ria.ru/20240705/adygeya-1957718214.html
Опыт Адыгеи по национальной политике изучили на совещании регионов ЮФО
Опыт Адыгеи по национальной политике изучили на совещании регионов ЮФО - РИА Новости, 05.07.2024
Опыт Адыгеи по национальной политике изучили на совещании регионов ЮФО
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на совещании с регионами ЮФО поделился опытом республики в реализации Стратегии национальной политики, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 05.07.2024
2024-07-05T16:52
2024-07-05T16:52
2024-07-05T16:52
республика адыгея
россия
майкоп
мурат кумпилов
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МАЙКОП, 5 июл - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на совещании с регионами ЮФО поделился опытом республики в реализации Стратегии национальной политики, сообщает пресс-служба главы региона. Совещание по вопросам реализации Стратегии государственной национальной политики РФ с участием руководства администрации президента, полпредства ЮФО, правоохранительных органов и регионов юга России прошло Майкопе. На нем представители ведомств актуализированы задачи госнацполитки в этом году, рассмотрели вопросы адаптации иностранных граждан, проживающих на юге страны, и проанализировали лучший опыт по противодействию межнациональной розни в молодежной среде. Глава Адыгеи отметил участие жителей республики разных национальностей в СВО и работу по укреплению межнациональной дружбы, рассказал о работе совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями, профилактике конфликтов на религиозной и национальной почве, привлечении ветеранов СВО к работе с молодёжью, помощи беженцам и переселенцам, а также сотрудничестве с зарубежными адыгскими диаспорами. "Адыгея – достойный пример многонационального региона со стабильной этнополитической ситуацией. Все народы республики разделяют чувство общей причастности к судьбе Адыгеи и России, выступают за единство, помогают развивать наши ключевые отрасли, поддерживают бойцов на передовой", – сказал в ходе своего выступления глава Адыгеи, слова которого приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20240619/adygeya-1954111667.html
https://ria.ru/20240611/adygeya-1952290890.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, майкоп, мурат кумпилов
Республика Адыгея, Россия, Майкоп, Мурат Кумпилов
МАЙКОП, 5 июл - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на совещании с регионами ЮФО поделился опытом республики в реализации Стратегии национальной политики, сообщает пресс-служба главы региона.
Совещание по вопросам реализации Стратегии государственной национальной политики РФ
с участием руководства администрации президента, полпредства ЮФО, правоохранительных органов и регионов юга России прошло Майкопе
. На нем представители ведомств актуализированы задачи госнацполитки в этом году, рассмотрели вопросы адаптации иностранных граждан, проживающих на юге страны, и проанализировали лучший опыт по противодействию межнациональной розни в молодежной среде.
Глава Адыгеи отметил участие жителей республики разных национальностей в СВО и работу по укреплению межнациональной дружбы, рассказал о работе совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями, профилактике конфликтов на религиозной и национальной почве, привлечении ветеранов СВО к работе с молодёжью, помощи беженцам и переселенцам, а также сотрудничестве с зарубежными адыгскими диаспорами.
"Адыгея – достойный пример многонационального региона со стабильной этнополитической ситуацией. Все народы республики разделяют чувство общей причастности к судьбе Адыгеи и России, выступают за единство, помогают развивать наши ключевые отрасли, поддерживают бойцов на передовой", – сказал в ходе своего выступления глава Адыгеи, слова которого приводит пресс-служба.