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Зеленский сделал новое заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 04.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:33 04.07.2024 (обновлено: 13:37 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/zelenskiy-1957361103.html
Зеленский сделал новое заявление о переговорах с Россией
Зеленский сделал новое заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 04.07.2024
Зеленский сделал новое заявление о переговорах с Россией
Владимир Зеленский исключил прекращение огня для переговоров с Россией "без четкого плана". Об этом он заявил в интервью Bloomberg."Что касается прекращения... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T13:33
2024-07-04T13:37
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир зеленский
владимир путин
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский исключил прекращение огня для переговоров с Россией "без четкого плана". Об этом он заявил в интервью Bloomberg."Что касается прекращения огня, я пояснил очень четко: мы на войне, мы не можем просто так говорить про прекращение огня", — сказал он. Зеленский утверждает, что прекращение огня без четкого плана, в котором бы расписывались дальнейшие шаги, будет означать замораживание, а не окончание конфликта.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник, 2 июля, впервые за 12 лет прибыл в Киев. На пресс-конференции с Зеленским он сообщил, что предложил рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. Киев это предложение отклонил.Президент Владимир Путин в июне рассказал об условии для переговоров по Украине: ВСУ должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО. Как только на Украине выразят готовность пойти на эти условия, а также официально уведомят об отказе от планов присоединения к альянсу, с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, отметил президент. Путин добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.
https://ria.ru/20240704/zelenskiy-1957262009.html
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в мире, россия, владимир зеленский, владимир путин, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Украина, Вооруженные силы Украины
Зеленский сделал новое заявление о переговорах с Россией

Зеленский: Украина не будет прекращать огонь для начала переговоров с Россией

© AP Photo / Andrew MedichiniВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© AP Photo / Andrew Medichini
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский исключил прекращение огня для переговоров с Россией "без четкого плана". Об этом он заявил в интервью Bloomberg.

"Что касается прекращения огня, я пояснил очень четко: мы на войне, мы не можем просто так говорить про прекращение огня", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
Зеленский сделал неожиданное заявление о Путине
08:53
Зеленский утверждает, что прекращение огня без четкого плана, в котором бы расписывались дальнейшие шаги, будет означать замораживание, а не окончание конфликта.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник, 2 июля, впервые за 12 лет прибыл в Киев. На пресс-конференции с Зеленским он сообщил, что предложил рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. Киев это предложение отклонил.
Президент Владимир Путин в июне рассказал об условии для переговоров по Украине: ВСУ должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО. Как только на Украине выразят готовность пойти на эти условия, а также официально уведомят об отказе от планов присоединения к альянсу, с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, отметил президент. Путин добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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