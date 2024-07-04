https://ria.ru/20240704/zelenskiy-1957361103.html

Зеленский сделал новое заявление о переговорах с Россией

Зеленский сделал новое заявление о переговорах с Россией - РИА Новости, 04.07.2024

Зеленский сделал новое заявление о переговорах с Россией

Владимир Зеленский исключил прекращение огня для переговоров с Россией "без четкого плана". Об этом он заявил в интервью Bloomberg."Что касается прекращения... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T13:33

2024-07-04T13:33

2024-07-04T13:37

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский исключил прекращение огня для переговоров с Россией "без четкого плана". Об этом он заявил в интервью Bloomberg."Что касается прекращения огня, я пояснил очень четко: мы на войне, мы не можем просто так говорить про прекращение огня", — сказал он. Зеленский утверждает, что прекращение огня без четкого плана, в котором бы расписывались дальнейшие шаги, будет означать замораживание, а не окончание конфликта.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник, 2 июля, впервые за 12 лет прибыл в Киев. На пресс-конференции с Зеленским он сообщил, что предложил рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. Киев это предложение отклонил.Президент Владимир Путин в июне рассказал об условии для переговоров по Украине: ВСУ должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО. Как только на Украине выразят готовность пойти на эти условия, а также официально уведомят об отказе от планов присоединения к альянсу, с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, отметил президент. Путин добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.

https://ria.ru/20240704/zelenskiy-1957262009.html

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в мире, россия, владимир зеленский, владимир путин, украина, вооруженные силы украины