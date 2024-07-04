Зеленский сделал новое заявление о переговорах с Россией
Зеленский: Украина не будет прекращать огонь для начала переговоров с Россией
© AP Photo / Andrew MedichiniВладимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Medichini
Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский исключил прекращение огня для переговоров с Россией "без четкого плана". Об этом он заявил в интервью Bloomberg.
"Что касается прекращения огня, я пояснил очень четко: мы на войне, мы не можем просто так говорить про прекращение огня", — сказал он.
"Что касается прекращения огня, я пояснил очень четко: мы на войне, мы не можем просто так говорить про прекращение огня", — сказал он.
Зеленский утверждает, что прекращение огня без четкого плана, в котором бы расписывались дальнейшие шаги, будет означать замораживание, а не окончание конфликта.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник, 2 июля, впервые за 12 лет прибыл в Киев. На пресс-конференции с Зеленским он сообщил, что предложил рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. Киев это предложение отклонил.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник, 2 июля, впервые за 12 лет прибыл в Киев. На пресс-конференции с Зеленским он сообщил, что предложил рассмотреть возможность прекращения огня перед переговорами по урегулированию ситуации на Украине. Киев это предложение отклонил.
Президент Владимир Путин в июне рассказал об условии для переговоров по Украине: ВСУ должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО. Как только на Украине выразят готовность пойти на эти условия, а также официально уведомят об отказе от планов присоединения к альянсу, с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, отметил президент. Путин добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.