https://ria.ru/20240704/zelenskiy-1957353657.html

Зеленский назвал условие для начала нового контрнаступления ВСУ

Зеленский назвал условие для начала нового контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 04.07.2024

Зеленский назвал условие для начала нового контрнаступления ВСУ

Украина может начать новое контрнаступление, когда придет военная помощь от союзников, утверждает Владимир Зеленский в интервью Blomberg. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T13:14

2024-07-04T13:14

2024-07-04T13:18

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Украина может начать новое контрнаступление, когда придет военная помощь от союзников, утверждает Владимир Зеленский в интервью Blomberg."Украинские силы находятся в лучшем положении с точки зрения живой силы, чем несколько месяцев назад, и новое контрнаступление — это вопрос их укомплектования", — заявил он.Зеленский добавил, что сейчас около 14 бригад количеством от 28 000 до 35 000 солдат не готовы к бою из-за задержек в поставках оружия от американских и европейских союзников.Как отмечал в конце июня президент Владимир Путин, Москве известно, что американцы и европейцы определенным образом подталкивают украинцев к тому, чтобы они любой ценой снова выдавили российские подразделения на линию госграницы в Харьковской области. По его словам, Запад планирует подать это как крупный успех 2024 года в связи с будущим саммитом НАТО и выборами в США. Но команда "любой ценой" будет очень дорого стоить украинским военным, заключил глава государства.

https://ria.ru/20240704/vsu-1957304281.html

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