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Зеленский сделал неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 04.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:53 04.07.2024 (обновлено: 10:34 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/zelenskiy-1957262009.html
Зеленский сделал неожиданное заявление о Путине
Зеленский сделал неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 04.07.2024
Зеленский сделал неожиданное заявление о Путине
Владимир Зеленский утверждает, что президента России Владимира Путина "могут пригласить на следующий "саммит мира". Об этом он заявил в интервью Bloomberg. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T08:53
2024-07-04T10:34
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что президента России Владимира Путина "могут пригласить на следующий "саммит мира". Об этом он заявил в интервью Bloomberg."Если удастся найти способ сесть за стол переговоров, Зеленский не ожидает участия Владимира Путина в ближайшее время &lt;...&gt;, хотя он не исключил его приглашения на будущий саммит", — говорится в публикации. Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили более 90 стран, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал конференцию по Украине в Швейцарии чистейшим сюрреализмом.Президент Владимир Путин в июне рассказал об условии для переговоров по Украине: ВСУ должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО. Как только на Украине выразят готовность пойти на эти условия, а также официально уведомят об отказе от планов присоединения к альянсу, с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, отметил президент. Путин добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.
https://ria.ru/20240704/britaniya-1957283023.html
https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html
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в мире, россия, владимир путин, украина, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин, Украина, Владимир Зеленский
Зеленский сделал неожиданное заявление о Путине

Зеленский допустил приглашение Путина на следующий саммит по Украине

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что президента России Владимира Путина "могут пригласить на следующий "саммит мира". Об этом он заявил в интервью Bloomberg.
"Если удастся найти способ сесть за стол переговоров, Зеленский не ожидает участия Владимира Путина в ближайшее время <...>, хотя он не исключил его приглашения на будущий саммит", — говорится в публикации.
Московский Кремль и небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
"Путин был бы рад". В Британии раскрыли, какой "сюрприз" подготовили России
10:17
Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили более 90 стран, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал конференцию по Украине в Швейцарии чистейшим сюрреализмом.
Президент Владимир Путин в июне рассказал об условии для переговоров по Украине: ВСУ должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО. Как только на Украине выразят готовность пойти на эти условия, а также официально уведомят об отказе от планов присоединения к альянсу, с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, отметил президент. Путин добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
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1 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ПутинУкраинаВладимир Зеленский
 
 
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