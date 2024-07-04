Зеленский сделал неожиданное заявление о Путине
Зеленский допустил приглашение Путина на следующий саммит по Украине
© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что президента России Владимира Путина "могут пригласить на следующий "саммит мира". Об этом он заявил в интервью Bloomberg.
"Если удастся найти способ сесть за стол переговоров, Зеленский не ожидает участия Владимира Путина в ближайшее время <...>, хотя он не исключил его приглашения на будущий саммит", — говорится в публикации.
Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили более 90 стран, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал конференцию по Украине в Швейцарии чистейшим сюрреализмом.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал конференцию по Украине в Швейцарии чистейшим сюрреализмом.
Президент Владимир Путин в июне рассказал об условии для переговоров по Украине: ВСУ должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО. Как только на Украине выразят готовность пойти на эти условия, а также официально уведомят об отказе от планов присоединения к альянсу, с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, отметил президент. Путин добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.