https://ria.ru/20240704/zelenskiy-1957262009.html

Зеленский сделал неожиданное заявление о Путине

Зеленский сделал неожиданное заявление о Путине - РИА Новости, 04.07.2024

Зеленский сделал неожиданное заявление о Путине

Владимир Зеленский утверждает, что президента России Владимира Путина "могут пригласить на следующий "саммит мира". Об этом он заявил в интервью Bloomberg. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T08:53

2024-07-04T08:53

2024-07-04T10:34

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что президента России Владимира Путина "могут пригласить на следующий "саммит мира". Об этом он заявил в интервью Bloomberg."Если удастся найти способ сесть за стол переговоров, Зеленский не ожидает участия Владимира Путина в ближайшее время <...>, хотя он не исключил его приглашения на будущий саммит", — говорится в публикации. Швейцария провела 15-16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Свое участие подтвердили более 90 стран, а также восемь организаций, в том числе ЕС, Совет Европы и ООН. Президент США Джо Байден, а также председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приняли участия в конференции. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал конференцию по Украине в Швейцарии чистейшим сюрреализмом.Президент Владимир Путин в июне рассказал об условии для переговоров по Украине: ВСУ должны быть выведены со всей территории новых регионов России, при этом Киев должен отказаться от намерений вступить в НАТО. Как только на Украине выразят готовность пойти на эти условия, а также официально уведомят об отказе от планов присоединения к альянсу, с российской стороны сразу же последует приказ прекратить огонь и начать переговоры, отметил президент. Путин добавил, что России для мирного урегулирования конфликта нужен нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.

https://ria.ru/20240704/britaniya-1957283023.html

https://ria.ru/20240701/zelenskiy-1956439330.html

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