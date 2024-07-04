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Захватчику заложников в ростовском СИЗО вменяют побег и дезорганизацию - РИА Новости, 04.07.2024
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15:04 04.07.2024 (обновлено: 15:10 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/zakhvat-1957400091.html
Захватчику заложников в ростовском СИЗО вменяют побег и дезорганизацию
Захватчику заложников в ростовском СИЗО вменяют побег и дезорганизацию - РИА Новости, 04.07.2024
Захватчику заложников в ростовском СИЗО вменяют побег и дезорганизацию
Выжившему захватчику заложников в СИЗО Ростова-на-Дону Даниилу Камневу помимо статьи о захвате вменяют статьи о побеге из-под стражи и дезорганизации... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T15:04
2024-07-04T15:10
происшествия
ростов-на-дону
ростовская область
захват заложников в ростовском сизо
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл — РИА Новости. Выжившему захватчику заложников в СИЗО Ростова-на-Дону Даниилу Камневу помимо статьи о захвате вменяют статьи о побеге из-под стражи и дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию, сообщает пресс-служба судов Ростовской области. В середине июня обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Позже большинство преступников ликвидировали, один из них - Даниил Камнев - выжил. Сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Захват заложников". "Камнев обвиняется органами предварительного следствия в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 206 (Захват заложников), частью 3 статьи 313 (Побег из-под стражи), частью 3 статьи 321 (Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) УК РФ", - говорится в сообщении суда. По данным ведомства, ночью 16 июня Камнев и другие лица, содержащиеся в СИЗО-1, отогнули изнутри камеры решетку, установленную на окне, перепилили прутья снаружи и покинули камеру. После этого они захватили в заложники младшего инспектора дежурной службы и начальника оперативного управления СИЗО-1, требуя транспорт и беспрепятственный выезд за пределы СИЗО. В качестве оружия они использовали неустановленные предметы, отметили в суде.
https://ria.ru/20240616/sizo-1953207097.html
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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, захват заложников в ростовском сизо
Происшествия, Ростов-на-Дону, Ростовская область, Захват заложников в ростовском СИЗО
Захватчику заложников в ростовском СИЗО вменяют побег и дезорганизацию

Выжившему захватчику заложников в ростовском СИЗО вменяют побег и дезорганизацию

© РИА Новости / Федор Ларин | Перейти в медиабанкОбстановка у СИЗО-1 в Ростове-на-Дону в день захвата заложников
Обстановка у СИЗО-1 в Ростове-на-Дону в день захвата заложников - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Федор Ларин
Перейти в медиабанк
Обстановка у СИЗО-1 в Ростове-на-Дону в день захвата заложников
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл — РИА Новости. Выжившему захватчику заложников в СИЗО Ростова-на-Дону Даниилу Камневу помимо статьи о захвате вменяют статьи о побеге из-под стражи и дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию, сообщает пресс-служба судов Ростовской области.
В середине июня обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Позже большинство преступников ликвидировали, один из них - Даниил Камнев - выжил. Сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Захват заложников".
"Камнев обвиняется органами предварительного следствия в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 206 (Захват заложников), частью 3 статьи 313 (Побег из-под стражи), частью 3 статьи 321 (Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) УК РФ", - говорится в сообщении суда.
По данным ведомства, ночью 16 июня Камнев и другие лица, содержащиеся в СИЗО-1, отогнули изнутри камеры решетку, установленную на окне, перепилили прутья снаружи и покинули камеру. После этого они захватили в заложники младшего инспектора дежурной службы и начальника оперативного управления СИЗО-1, требуя транспорт и беспрепятственный выезд за пределы СИЗО. В качестве оружия они использовали неустановленные предметы, отметили в суде.
Здание СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
Источник рассказал подробности о захвате заложников в ростовском СИЗО
16 июня, 09:43
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуРостовская областьЗахват заложников в ростовском СИЗО
 
 
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