https://ria.ru/20240704/zakhvat-1957400091.html

Захватчику заложников в ростовском СИЗО вменяют побег и дезорганизацию

Захватчику заложников в ростовском СИЗО вменяют побег и дезорганизацию - РИА Новости, 04.07.2024

Захватчику заложников в ростовском СИЗО вменяют побег и дезорганизацию

Выжившему захватчику заложников в СИЗО Ростова-на-Дону Даниилу Камневу помимо статьи о захвате вменяют статьи о побеге из-под стражи и дезорганизации... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T15:04

2024-07-04T15:04

2024-07-04T15:10

происшествия

ростов-на-дону

ростовская область

захват заложников в ростовском сизо

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июл — РИА Новости. Выжившему захватчику заложников в СИЗО Ростова-на-Дону Даниилу Камневу помимо статьи о захвате вменяют статьи о побеге из-под стражи и дезорганизации деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию, сообщает пресс-служба судов Ростовской области. В середине июня обвиняемые, содержащиеся в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Позже большинство преступников ликвидировали, один из них - Даниил Камнев - выжил. Сотрудники, находившиеся в заложниках, были освобождены. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Захват заложников". "Камнев обвиняется органами предварительного следствия в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 206 (Захват заложников), частью 3 статьи 313 (Побег из-под стражи), частью 3 статьи 321 (Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества) УК РФ", - говорится в сообщении суда. По данным ведомства, ночью 16 июня Камнев и другие лица, содержащиеся в СИЗО-1, отогнули изнутри камеры решетку, установленную на окне, перепилили прутья снаружи и покинули камеру. После этого они захватили в заложники младшего инспектора дежурной службы и начальника оперативного управления СИЗО-1, требуя транспорт и беспрепятственный выезд за пределы СИЗО. В качестве оружия они использовали неустановленные предметы, отметили в суде.

https://ria.ru/20240616/sizo-1953207097.html

ростов-на-дону

ростовская область

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происшествия, ростов-на-дону, ростовская область, захват заложников в ростовском сизо