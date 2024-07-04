https://ria.ru/20240704/zakharova-1957402091.html
Захарова прокомментировала сообщения о возвращении посла Антонова из США
Захарова прокомментировала сообщения о возвращении посла Антонова из США - РИА Новости, 04.07.2024
Захарова прокомментировала сообщения о возвращении посла Антонова из США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя появившиеся сообщения о возвращении посла Анатолия Антонова из США, заявила, что в этом вопросе нет РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T15:11
2024-07-04T15:11
2024-07-04T15:18
мария захарова
анатолий антонов
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя появившиеся сообщения о возвращении посла Анатолия Антонова из США, заявила, что в этом вопросе нет никакого повода для комментария, "у каждого могут быль личные планы". Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что посол РФ в США Анатолий Антонов, видимо, в обозримом будущем вернется в Москву. Комментируя появившиеся сообщения Захарова указала РИА Новости, что "здесь нет никакого повода для комментария". "У каждого могут быть свои личные планы. Решения же о назначении и смене послов принимает президент", - добавила она.
https://ria.ru/20240404/antonov-1937726029.html
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мария захарова, анатолий антонов
Мария Захарова, Анатолий Антонов
Захарова прокомментировала сообщения о возвращении посла Антонова из США
Захарова о сообщениях по возвращению посла из США: решение принимает президент
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя появившиеся сообщения о возвращении посла Анатолия Антонова из США, заявила, что в этом вопросе нет никакого повода для комментария, "у каждого могут быль личные планы".
Ранее газета "Коммерсантъ" написала, что посол РФ в США Анатолий Антонов, видимо, в обозримом будущем вернется в Москву.
Комментируя появившиеся сообщения Захарова указала РИА Новости, что "здесь нет никакого повода для комментария". "У каждого могут быть свои личные планы. Решения же о назначении и смене послов принимает президент", - добавила она.