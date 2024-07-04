https://ria.ru/20240704/yaponiya-1957258243.html

В Японии столкнулись пять автомобилей, один человек погиб

В Японии столкнулись пять автомобилей, один человек погиб - РИА Новости, 04.07.2024

В Японии столкнулись пять автомобилей, один человек погиб

Пять автомобилей, включая несколько грузовиков, столкнулись на автостраде в японском городе Кобе, один человек погиб, трое пострадали, сообщает телеканал NHK. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T08:13

2024-07-04T08:13

2024-07-04T09:22

в мире

япония

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ТОКИО, 4 июл – РИА Новости. Пять автомобилей, включая несколько грузовиков, столкнулись на автостраде в японском городе Кобе, один человек погиб, трое пострадали, сообщает телеканал NHK. ДТП произошло в четверг в 08:30 по местному времени (02:30 мск) на скоростной магистрали Хансин. По предварительной информации, сначала столкнулись два грузовика, затем при цепной реакции большегруз протаранил еще три автомобиля. В результате аварии водитель одного из грузовиков скончался, три человека пострадали. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. Телеканал отмечает, что в районе места столкновения в момент аварии была пробка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

https://ria.ru/20240430/yaponiya-1943107849.html

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в мире, япония