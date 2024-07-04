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В Японии столкнулись пять автомобилей, один человек погиб
В Японии столкнулись пять автомобилей, один человек погиб - РИА Новости, 04.07.2024
В Японии столкнулись пять автомобилей, один человек погиб
Пять автомобилей, включая несколько грузовиков, столкнулись на автостраде в японском городе Кобе, один человек погиб, трое пострадали, сообщает телеканал NHK. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T08:13
2024-07-04T08:13
2024-07-04T09:22
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ТОКИО, 4 июл – РИА Новости. Пять автомобилей, включая несколько грузовиков, столкнулись на автостраде в японском городе Кобе, один человек погиб, трое пострадали, сообщает телеканал NHK. ДТП произошло в четверг в 08:30 по местному времени (02:30 мск) на скоростной магистрали Хансин. По предварительной информации, сначала столкнулись два грузовика, затем при цепной реакции большегруз протаранил еще три автомобиля. В результате аварии водитель одного из грузовиков скончался, три человека пострадали. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. Телеканал отмечает, что в районе места столкновения в момент аварии была пробка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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в мире, япония
В Японии столкнулись пять автомобилей, один человек погиб
NHK: в Японии столкнулись пять автомобилей, один человек погиб, трое пострадали