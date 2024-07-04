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В Японии столкнулись пять автомобилей, один человек погиб - РИА Новости, 04.07.2024
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08:13 04.07.2024 (обновлено: 09:22 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/yaponiya-1957258243.html
В Японии столкнулись пять автомобилей, один человек погиб
В Японии столкнулись пять автомобилей, один человек погиб - РИА Новости, 04.07.2024
В Японии столкнулись пять автомобилей, один человек погиб
Пять автомобилей, включая несколько грузовиков, столкнулись на автостраде в японском городе Кобе, один человек погиб, трое пострадали, сообщает телеканал NHK. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T08:13
2024-07-04T09:22
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ТОКИО, 4 июл – РИА Новости. Пять автомобилей, включая несколько грузовиков, столкнулись на автостраде в японском городе Кобе, один человек погиб, трое пострадали, сообщает телеканал NHK. ДТП произошло в четверг в 08:30 по местному времени (02:30 мск) на скоростной магистрали Хансин. По предварительной информации, сначала столкнулись два грузовика, затем при цепной реакции большегруз протаранил еще три автомобиля. В результате аварии водитель одного из грузовиков скончался, три человека пострадали. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. Телеканал отмечает, что в районе места столкновения в момент аварии была пробка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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в мире, япония
В мире, Япония
В Японии столкнулись пять автомобилей, один человек погиб

NHK: в Японии столкнулись пять автомобилей, один человек погиб, трое пострадали

© iStock.com / Marco_PiuntiАвтомобиль полиции в Токио
Автомобиль полиции в Токио - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© iStock.com / Marco_Piunti
Автомобиль полиции в Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 4 июл – РИА Новости. Пять автомобилей, включая несколько грузовиков, столкнулись на автостраде в японском городе Кобе, один человек погиб, трое пострадали, сообщает телеканал NHK.
ДТП произошло в четверг в 08:30 по местному времени (02:30 мск) на скоростной магистрали Хансин. По предварительной информации, сначала столкнулись два грузовика, затем при цепной реакции большегруз протаранил еще три автомобиля.
В результате аварии водитель одного из грузовиков скончался, три человека пострадали. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.
Телеканал отмечает, что в районе места столкновения в момент аварии была пробка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Место происшествия, где произошло столкновение экскурсионного автобуса со школьниками и грузовика в японском городе Йокогама. 30 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
В Японии автобус со школьниками столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
30 апреля, 08:36
 
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