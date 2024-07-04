https://ria.ru/20240704/vzryvy-1957255021.html

Глава Запорожской ОВА сообщил о повреждении объектов инфраструктуры

Глава Запорожской ОВА сообщил о повреждении объектов инфраструктуры - РИА Новости, 04.07.2024

Глава Запорожской ОВА сообщил о повреждении объектов инфраструктуры

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале сообщил в четверг о повреждении объектов... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T07:22

2024-07-04T07:22

2024-07-04T07:22

специальная военная операция на украине

киев

запорожская область

россия

происшествия

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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале сообщил в четверг о повреждении объектов критической инфраструктуры после взрывов. "Поступили… сообщения о разрушении… объектов инфраструктуры", - написал Федоров. О каких именно объектах и каком количестве идет речь, он не уточнил. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240704/udar-1957242998.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

запорожская область

россия

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киев, запорожская область, россия, происшествия