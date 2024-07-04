https://ria.ru/20240704/vudlend-1957423517.html
Суд просит 12 лет колонии для распространявшего наркотики американца
Суд просит 12 лет колонии для распространявшего наркотики американца - РИА Новости, 04.07.2024
Суд просит 12 лет колонии для распространявшего наркотики американца
Гособвинение в ходе прений сторон просит назначить 12 лет колонии строгого режима гражданину США Роберту Вудлэнду по делу о наркотиках, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:03
2024-07-04T16:03
2024-07-04T17:54
сша
происшествия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон просит назначить 12 лет колонии строгого режима гражданину США Роберту Вудлэнду по делу о наркотиках, сообщили РИА Новости в пресс-службе Останкинского суда Москвы."Вудлэнду просят назначить 12 лет колонии строгого режима", - сказала собеседница агентства.Ранее РИА Новости сообщили, что при задержании у Вудлэнда обнаружили порядка 50 свертков с веществами.
https://ria.ru/20230610/arest-1877386017.html
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сша, происшествия
Суд просит 12 лет колонии для распространявшего наркотики американца
Суд просит дать 12 лет колонии распространявшему наркотики американцу Вудлэнда
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон просит назначить 12 лет колонии строгого режима гражданину США Роберту Вудлэнду по делу о наркотиках, сообщили РИА Новости в пресс-службе Останкинского суда Москвы.
"Вудлэнду просят назначить 12 лет колонии строгого режима", - сказала собеседница агентства.
Ранее РИА Новости сообщили, что при задержании у Вудлэнда обнаружили порядка 50 свертков с веществами.