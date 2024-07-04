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Суд просит 12 лет колонии для распространявшего наркотики американца - РИА Новости, 04.07.2024
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16:03 04.07.2024 (обновлено: 17:54 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/vudlend-1957423517.html
Суд просит 12 лет колонии для распространявшего наркотики американца
Суд просит 12 лет колонии для распространявшего наркотики американца - РИА Новости, 04.07.2024
Суд просит 12 лет колонии для распространявшего наркотики американца
Гособвинение в ходе прений сторон просит назначить 12 лет колонии строгого режима гражданину США Роберту Вудлэнду по делу о наркотиках, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:03
2024-07-04T17:54
сша
происшествия
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон просит назначить 12 лет колонии строгого режима гражданину США Роберту Вудлэнду по делу о наркотиках, сообщили РИА Новости в пресс-службе Останкинского суда Москвы."Вудлэнду просят назначить 12 лет колонии строгого режима", - сказала собеседница агентства.Ранее РИА Новости сообщили, что при задержании у Вудлэнда обнаружили порядка 50 свертков с веществами.
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сша, происшествия
США, Происшествия
Суд просит 12 лет колонии для распространявшего наркотики американца

Суд просит дать 12 лет колонии распространявшему наркотики американцу Вудлэнда

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramГражданин США Роберт Вудлэнд в зале суда. 4 июля 2024
Гражданин США Роберт Вудлэнд в зале суда. 4 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Гражданин США Роберт Вудлэнд в зале суда. 4 июля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Гособвинение в ходе прений сторон просит назначить 12 лет колонии строгого режима гражданину США Роберту Вудлэнду по делу о наркотиках, сообщили РИА Новости в пресс-службе Останкинского суда Москвы.
"Вудлэнду просят назначить 12 лет колонии строгого режима", - сказала собеседница агентства.
Ранее РИА Новости сообщили, что при задержании у Вудлэнда обнаружили порядка 50 свертков с веществами.
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