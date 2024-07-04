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В Госдуме предложили разрешить водить людям с ампутированными руками
В Госдуме предложили разрешить водить людям с ампутированными руками - РИА Новости, 04.07.2024
В Госдуме предложили разрешить водить людям с ампутированными руками
"Новые люди" в рамках партпроекта "На равных" предлагают усовершенствовать механизм предоставления водительского удостоверения участникам СВО, в частности... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T06:24
2024-07-04T06:24
2024-07-04T06:34
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. "Новые люди" в рамках партпроекта "На равных" предлагают усовершенствовать механизм предоставления водительского удостоверения участникам СВО, в частности разрешить выдавать права инвалидам с ампутированными руками, если они могут сдать экзамены в автошколе, рассказала РИА Новости депутат ГД от "Новых людей" Ксения Горячева. "С СВО возвращаются ребята, которым после ранений приходится перестраивать свою жизнь. Наше первое предложение - это разрешить выдавать водительские удостоверения инвалидам с ампутациями обеих верхних конечностей, если они могут достойно сдать экзамены в автошколе. Возможность водить машину существенно расширяет границы жизни: так гораздо проще перемещаться по городу, можно путешествовать, выполнять родительские обязанности, да и просто получать удовольствие от вождения" - сказала Горячева. Кроме того, она рассказала об обращении в Минтруд РФ с вопросом, имеют ли право граждане с ампутациями обеих рук получить водительские права после успешной сдачи экзамена в автошколе.
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
В Госдуме предложили разрешить водить людям с ампутированными руками
"Новые люди" предложили разрешить водить инвалидам с ампутированными руками
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. "Новые люди" в рамках партпроекта "На равных" предлагают усовершенствовать механизм предоставления водительского удостоверения участникам СВО, в частности разрешить выдавать права инвалидам с ампутированными руками, если они могут сдать экзамены в автошколе, рассказала РИА Новости депутат ГД от "Новых людей" Ксения Горячева.
"С СВО возвращаются ребята, которым после ранений приходится перестраивать свою жизнь. Наше первое предложение - это разрешить выдавать водительские удостоверения инвалидам с ампутациями обеих верхних конечностей, если они могут достойно сдать экзамены в автошколе. Возможность водить машину существенно расширяет границы жизни: так гораздо проще перемещаться по городу, можно путешествовать, выполнять родительские обязанности, да и просто получать удовольствие от вождения" - сказала Горячева.
Кроме того, она рассказала об обращении в Минтруд РФ
с вопросом, имеют ли право граждане с ампутациями обеих рук получить водительские права после успешной сдачи экзамена в автошколе.