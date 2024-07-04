"От народа": в конгрессе предложили Карлсону острый вопрос для Зеленского
Конгрессвумен Грин попросила Карлсона спросить Зеленского о деньгах американцев
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАмериканский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Телеведущий Такер Карслон должен спросить у Владимира Зеленского, куда делись выделенные Киеву деньги американцев, предложила член палаты представителей конгресса США, республиканка Марджори Тейлор Грин в соцсети Х.
Политик отреагировала на анонсированное в четверг интервью Зеленского американскому журналисту.
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"Спроси Зеленского, где наши деньги. <...> От лица американского народа", — посоветовала конгрессвумен.
Кроме того, Карлсона попросили передать Киеву, чтобы тот как можно скорее заключил мирное соглашение с Россией.
В начале февраля этого года Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. В нем Путин рассказал, в частности, о предпосылках конфликта с Украиной и состоянии переговорного процесса. По словам российского лидеры переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией. Путин неоднократно заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.
Также Путин подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом Москва готова к диалогу.