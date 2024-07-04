ГД рассмотрит проект о контроле за соблюдением трудового законодательства
Госдума рассмотрит проект о контроле за соблюдением трудового законодательства
Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Государственная дума приступит к рассмотрению законопроекта, направленного на совершенствование контроля за соблюдением трудового законодательства, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
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"На этой неделе в Государственной думе приступим к рассмотрению законопроекта, направленного на совершенствование госконтроля за соблюдением трудового законодательства. Проект федерального закона призван защитить права работающих граждан", - написал он.
Володин отметил, что в числе поправок установление государственного надзора за соблюдением работодателем обязательств перед работниками по трудовым соглашениям, предоставление инвалидам ежегодного оплачиваемого отпуска не менее 30 календарных дней и создание региональных межведомственных комиссий для противодействия формированию просроченной задолженности по зарплате.
Также он отметил, что в проекте прописано осуществление временного перевода на другую работу по направлению службы занятости с согласия работника при приостановке производства или наличии потребности на другом предприятии.
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"Последнее предложение позволит в случае локального кризиса сохранить гражданам стабильный доход, перейдя временно на работу в другую организацию, а нанимателю в последующем вернуть кадры в свой коллектив. При этом первоначальный трудовой договор не расторгается, а лишь приостанавливает своё действие. Такое решение может быть востребовано также и в сфере сезонной занятости", - добавил Володин.