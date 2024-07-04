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ГД рассмотрит проект о контроле за соблюдением трудового законодательства - РИА Новости, 04.07.2024
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08:50 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/volodin-1957261717.html
ГД рассмотрит проект о контроле за соблюдением трудового законодательства
ГД рассмотрит проект о контроле за соблюдением трудового законодательства - РИА Новости, 04.07.2024
ГД рассмотрит проект о контроле за соблюдением трудового законодательства
Государственная дума приступит к рассмотрению законопроекта, направленного на совершенствование контроля за соблюдением трудового законодательства, сообщил... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T08:50
2024-07-04T08:50
общество
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Государственная дума приступит к рассмотрению законопроекта, направленного на совершенствование контроля за соблюдением трудового законодательства, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. "На этой неделе в Государственной думе приступим к рассмотрению законопроекта, направленного на совершенствование госконтроля за соблюдением трудового законодательства. Проект федерального закона призван защитить права работающих граждан", - написал он.Володин отметил, что в числе поправок установление государственного надзора за соблюдением работодателем обязательств перед работниками по трудовым соглашениям, предоставление инвалидам ежегодного оплачиваемого отпуска не менее 30 календарных дней и создание региональных межведомственных комиссий для противодействия формированию просроченной задолженности по зарплате. Также он отметил, что в проекте прописано осуществление временного перевода на другую работу по направлению службы занятости с согласия работника при приостановке производства или наличии потребности на другом предприятии. "Последнее предложение позволит в случае локального кризиса сохранить гражданам стабильный доход, перейдя временно на работу в другую организацию, а нанимателю в последующем вернуть кадры в свой коллектив. При этом первоначальный трудовой договор не расторгается, а лишь приостанавливает своё действие. Такое решение может быть востребовано также и в сфере сезонной занятости", - добавил Володин.
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общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
ГД рассмотрит проект о контроле за соблюдением трудового законодательства

Госдума рассмотрит проект о контроле за соблюдением трудового законодательства

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Государственная дума приступит к рассмотрению законопроекта, направленного на совершенствование контроля за соблюдением трудового законодательства, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
«
"На этой неделе в Государственной думе приступим к рассмотрению законопроекта, направленного на совершенствование госконтроля за соблюдением трудового законодательства. Проект федерального закона призван защитить права работающих граждан", - написал он.
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Володин отметил, что в числе поправок установление государственного надзора за соблюдением работодателем обязательств перед работниками по трудовым соглашениям, предоставление инвалидам ежегодного оплачиваемого отпуска не менее 30 календарных дней и создание региональных межведомственных комиссий для противодействия формированию просроченной задолженности по зарплате.
Также он отметил, что в проекте прописано осуществление временного перевода на другую работу по направлению службы занятости с согласия работника при приостановке производства или наличии потребности на другом предприятии.
«
"Последнее предложение позволит в случае локального кризиса сохранить гражданам стабильный доход, перейдя временно на работу в другую организацию, а нанимателю в последующем вернуть кадры в свой коллектив. При этом первоначальный трудовой договор не расторгается, а лишь приостанавливает своё действие. Такое решение может быть востребовано также и в сфере сезонной занятости", - добавил Володин.
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ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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