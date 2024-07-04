https://ria.ru/20240704/vizit-1957493384.html

Глава МИД Белоруссии посетит Пекин

Глава МИД Белоруссии посетит Пекин - РИА Новости, 04.07.2024

Глава МИД Белоруссии посетит Пекин

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков сообщил, что после саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане направляется в Пекин. РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T19:32

2024-07-04T19:32

2024-07-04T21:03

в мире

белоруссия

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китай

ван и (политик)

шос

саммит шос в астане – 2024

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МИНСК, 4 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков сообщил, что после саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане направляется в Пекин."В развитие договоренностей с китайской стороной и реализации тех задач, которые поставил президент, прямо отсюда (из Астаны - ред.) я вылетаю в Китай. Программа достаточно насыщенная", - приводит его слова агентство Белта.По его словам, предусмотрен целый ряд встреч с китайскими представителями, ключевая встреча предстоит с министром иностранных дел КНР Ван И. "Мы хотим поднять все вопросы текущего состояния дел между Беларусью и Китаем. Политико-дипломатического, экономического характера", - сказал министр.Рыженков отметил, что в Пекине также предстоят протокольные, но весьма важные официальные мероприятия, связанные с торжественным поднятием государственного флага Белоруссии в штаб-квартире ШОС в Пекине. "Это делается в присутствии дипломатического корпуса с соответствующим протокольным антуражем", - пояснил он.Глава МИД Белоруссии рассказал, что в Пекине предстоит также встреча с руководством Агентства по развитию, которое занимается реализацией проектов за рубежом. Будут подробно обсуждаться такие крупные совместные проекты, как развитие белорусско-китайского индустриального парка "Великий камень" под Минском, развитие Белорусской национальной биотехнологической корпорации и другие."Также надо закрепить договоренности, которые сегодня достигли президенты, о выделении Китайской Народной Республикой гранта - порядка 100 миллионов юаней для реализации социальных проектов на территории Беларуси", - заявил Рыженков.По его словам, ожидаются и встречи министра в международном отделе ЦК Компартии Китая, посещение ряда предприятий и организаций.

https://ria.ru/20240704/belorussiya-1957462206.html

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в мире, белоруссия, пекин, китай, ван и (политик), шос, саммит шос в астане – 2024