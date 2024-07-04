Глава МИД Белоруссии посетит Пекин
Глава МИД Белоруссии Рыженков полетит из Астаны в Пекин
© Sputnik / Виктор ТолочкоМаксим Рыженков
© Sputnik / Виктор Толочко
Максим Рыженков. Архивное фото
МИНСК, 4 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков сообщил, что после саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане направляется в Пекин.
"В развитие договоренностей с китайской стороной и реализации тех задач, которые поставил президент, прямо отсюда (из Астаны - ред.) я вылетаю в Китай. Программа достаточно насыщенная", - приводит его слова агентство Белта.
По его словам, предусмотрен целый ряд встреч с китайскими представителями, ключевая встреча предстоит с министром иностранных дел КНР Ван И. "Мы хотим поднять все вопросы текущего состояния дел между Беларусью и Китаем. Политико-дипломатического, экономического характера", - сказал министр.
Рыженков отметил, что в Пекине также предстоят протокольные, но весьма важные официальные мероприятия, связанные с торжественным поднятием государственного флага Белоруссии в штаб-квартире ШОС в Пекине. "Это делается в присутствии дипломатического корпуса с соответствующим протокольным антуражем", - пояснил он.
Глава МИД Белоруссии рассказал, что в Пекине предстоит также встреча с руководством Агентства по развитию, которое занимается реализацией проектов за рубежом. Будут подробно обсуждаться такие крупные совместные проекты, как развитие белорусско-китайского индустриального парка "Великий камень" под Минском, развитие Белорусской национальной биотехнологической корпорации и другие.
"Также надо закрепить договоренности, которые сегодня достигли президенты, о выделении Китайской Народной Республикой гранта - порядка 100 миллионов юаней для реализации социальных проектов на территории Беларуси", - заявил Рыженков.
По его словам, ожидаются и встречи министра в международном отделе ЦК Компартии Китая, посещение ряда предприятий и организаций.
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