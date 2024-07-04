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Глава МИД Белоруссии посетит Пекин - РИА Новости, 04.07.2024
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19:32 04.07.2024 (обновлено: 21:03 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/vizit-1957493384.html
Глава МИД Белоруссии посетит Пекин
Глава МИД Белоруссии посетит Пекин - РИА Новости, 04.07.2024
Глава МИД Белоруссии посетит Пекин
Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков сообщил, что после саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане направляется в Пекин. РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T19:32
2024-07-04T21:03
в мире
белоруссия
пекин
китай
ван и (политик)
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МИНСК, 4 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков сообщил, что после саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане направляется в Пекин."В развитие договоренностей с китайской стороной и реализации тех задач, которые поставил президент, прямо отсюда (из Астаны - ред.) я вылетаю в Китай. Программа достаточно насыщенная", - приводит его слова агентство Белта.По его словам, предусмотрен целый ряд встреч с китайскими представителями, ключевая встреча предстоит с министром иностранных дел КНР Ван И. "Мы хотим поднять все вопросы текущего состояния дел между Беларусью и Китаем. Политико-дипломатического, экономического характера", - сказал министр.Рыженков отметил, что в Пекине также предстоят протокольные, но весьма важные официальные мероприятия, связанные с торжественным поднятием государственного флага Белоруссии в штаб-квартире ШОС в Пекине. "Это делается в присутствии дипломатического корпуса с соответствующим протокольным антуражем", - пояснил он.Глава МИД Белоруссии рассказал, что в Пекине предстоит также встреча с руководством Агентства по развитию, которое занимается реализацией проектов за рубежом. Будут подробно обсуждаться такие крупные совместные проекты, как развитие белорусско-китайского индустриального парка "Великий камень" под Минском, развитие Белорусской национальной биотехнологической корпорации и другие."Также надо закрепить договоренности, которые сегодня достигли президенты, о выделении Китайской Народной Республикой гранта - порядка 100 миллионов юаней для реализации социальных проектов на территории Беларуси", - заявил Рыженков.По его словам, ожидаются и встречи министра в международном отделе ЦК Компартии Китая, посещение ряда предприятий и организаций.
https://ria.ru/20240704/belorussiya-1957462206.html
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в мире, белоруссия, пекин, китай, ван и (политик), шос, саммит шос в астане – 2024
В мире, Белоруссия, Пекин, Китай, Ван И (политик), ШОС, Саммит ШОС в Астане – 2024
Глава МИД Белоруссии посетит Пекин

Глава МИД Белоруссии Рыженков полетит из Астаны в Пекин

© Sputnik / Виктор ТолочкоМаксим Рыженков
Максим Рыженков - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Максим Рыженков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 4 июл – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков сообщил, что после саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане направляется в Пекин.
"В развитие договоренностей с китайской стороной и реализации тех задач, которые поставил президент, прямо отсюда (из Астаны - ред.) я вылетаю в Китай. Программа достаточно насыщенная", - приводит его слова агентство Белта.
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По его словам, предусмотрен целый ряд встреч с китайскими представителями, ключевая встреча предстоит с министром иностранных дел КНР Ван И. "Мы хотим поднять все вопросы текущего состояния дел между Беларусью и Китаем. Политико-дипломатического, экономического характера", - сказал министр.
Рыженков отметил, что в Пекине также предстоят протокольные, но весьма важные официальные мероприятия, связанные с торжественным поднятием государственного флага Белоруссии в штаб-квартире ШОС в Пекине. "Это делается в присутствии дипломатического корпуса с соответствующим протокольным антуражем", - пояснил он.
Глава МИД Белоруссии рассказал, что в Пекине предстоит также встреча с руководством Агентства по развитию, которое занимается реализацией проектов за рубежом. Будут подробно обсуждаться такие крупные совместные проекты, как развитие белорусско-китайского индустриального парка "Великий камень" под Минском, развитие Белорусской национальной биотехнологической корпорации и другие.
"Также надо закрепить договоренности, которые сегодня достигли президенты, о выделении Китайской Народной Республикой гранта - порядка 100 миллионов юаней для реализации социальных проектов на территории Беларуси", - заявил Рыженков.
По его словам, ожидаются и встречи министра в международном отделе ЦК Компартии Китая, посещение ряда предприятий и организаций.
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