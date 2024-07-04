Рейтинг@Mail.ru
Ракетный комплекс "Витязь" одномоментно поразил 12 ракет РСЗО HIMARS - РИА Новости, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 04.07.2024 (обновлено: 10:37 04.07.2024)
https://ria.ru/20240704/vityaz-1957249739.html
Ракетный комплекс "Витязь" одномоментно поразил 12 ракет РСЗО HIMARS
Ракетный комплекс "Витязь" одномоментно поразил 12 ракет РСЗО HIMARS - РИА Новости, 04.07.2024
Ракетный комплекс "Витязь" одномоментно поразил 12 ракет РСЗО HIMARS
Ракетный комплекс С-350 "Витязь" в зоне спецоперации одномоментно поразил 12 ракет РСЗО HIMARS, рассказал РИА Новости командир зенитно-ракетного дивизиона Южной РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T05:06
2024-07-04T10:37
специальная военная операция на украине
безопасность
зенитно-ракетная система с-350 "витязь"
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957288270_0:0:1398:786_1920x0_80_0_0_4460cb7593f5b3b75b0b036e2b88d3ad.jpg
ЗОНА СВО, 4 июл — РИА Новости. Ракетный комплекс С-350 "Витязь" в зоне спецоперации одномоментно поразил 12 ракет РСЗО HIMARS, рассказал РИА Новости командир зенитно-ракетного дивизиона Южной группировки войск с позывным Лев. "Не так давно мы работали по большой пачке РСЗО HIMARS — шло порядка 12-16 целей, данный комплекс успешно справился, ни одна из целей (ракет РСЗО — Прим. ред.) не достигла своей точки, и, соответственно, комплексу не составило труда как разобрать, так и поразить пачку", — рассказал командир ракетного комплекса. По словам военнослужащего, цель была успешно захвачена на дальности порядка 90 километров, ракетный комплекс вел устойчивое сопровождение и нанес поражение цели на дальности порядка 70 километров от места дислокации установки. С момента обнаружения до поражения цели в штатной работе ракетный комплекс тратит не более восьми секунд, а в условиях специфики местности в зоне СВО это время составляет от 1,5 до трех секунд, вне зависимости от режима работы установки: автоматического или при участии оператора. "Основное преимущество ракет данного комплекса — это то, что она оснащена головкой самонаведения, вследствие чего все маневренные цели становятся легкой мишенью, ракета маневрирует параллельно цели", — добавил командир дивизиона. Собеседник агентства также отметил ряд преимуществ перед другими ракетными комплексами, среди которых высокая мобильность, маневренность и проходимость установки в сложных дорожных и погодных условиях, что значительно сокращает время работы на огневой позиции. Комплекс имеет автономную систему питания, поэтому не зависит от внешних источников. Дивизион данного ракетного комплекса имеет значительно удаленный разброс на местности между установками, а бронированная кабина значительно увеличивает безопасность экипажа. Ракетный комплекс имеет полностью автономный, уникальный в своем роде режим работы по целям. "Автоматический режим у данного комплекса работает идеально. В данном режиме не было совершено ни одного лишнего пуска ракеты. Все ракеты достигли своих целей", — сказал военнослужащий. Среди успешно пораженных "Витязем" целей есть ракеты РСЗО ATACMS, а также реактивные БПЛА противника, в том числе и самолетного типа.
https://ria.ru/20240704/udar-1957242998.html
https://ria.ru/20240704/trebovanie-1957240516.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957288270_166:0:1214:786_1920x0_80_0_0_a4ffec1197260fbff0e6e315aabadb3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, зенитно-ракетная система с-350 "витязь", вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Зенитно-ракетная система С-350 "Витязь", Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Россия
Ракетный комплекс "Витязь" одномоментно поразил 12 ракет РСЗО HIMARS

Ракетный комплекс С-350 "Витязь" одномоментно поразил 12 ракет HIMARS в зоне СВО

© Минобороны РоссииРасчет ЗРК С-350 во время боевого дежурства на Донецком направлении
Расчет ЗРК С-350 во время боевого дежурства на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© Минобороны России
Расчет ЗРК С-350 во время боевого дежурства на Донецком направлении
Читать ria.ru в
ЗОНА СВО, 4 июл — РИА Новости. Ракетный комплекс С-350 "Витязь" в зоне спецоперации одномоментно поразил 12 ракет РСЗО HIMARS, рассказал РИА Новости командир зенитно-ракетного дивизиона Южной группировки войск с позывным Лев.
"Не так давно мы работали по большой пачке РСЗО HIMARS — шло порядка 12-16 целей, данный комплекс успешно справился, ни одна из целей (ракет РСЗО — Прим. ред.) не достигла своей точки, и, соответственно, комплексу не составило труда как разобрать, так и поразить пачку", — рассказал командир ракетного комплекса.
Американская реактивная система залпового огня MLRS - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
"Важная система": в США забили тревогу из-за удара России по ВСУ
02:29
По словам военнослужащего, цель была успешно захвачена на дальности порядка 90 километров, ракетный комплекс вел устойчивое сопровождение и нанес поражение цели на дальности порядка 70 километров от места дислокации установки. С момента обнаружения до поражения цели в штатной работе ракетный комплекс тратит не более восьми секунд, а в условиях специфики местности в зоне СВО это время составляет от 1,5 до трех секунд, вне зависимости от режима работы установки: автоматического или при участии оператора.
"Основное преимущество ракет данного комплекса — это то, что она оснащена головкой самонаведения, вследствие чего все маневренные цели становятся легкой мишенью, ракета маневрирует параллельно цели", — добавил командир дивизиона.
Собеседник агентства также отметил ряд преимуществ перед другими ракетными комплексами, среди которых высокая мобильность, маневренность и проходимость установки в сложных дорожных и погодных условиях, что значительно сокращает время работы на огневой позиции. Комплекс имеет автономную систему питания, поэтому не зависит от внешних источников. Дивизион данного ракетного комплекса имеет значительно удаленный разброс на местности между установками, а бронированная кабина значительно увеличивает безопасность экипажа.
Ракетный комплекс имеет полностью автономный, уникальный в своем роде режим работы по целям. "Автоматический режим у данного комплекса работает идеально. В данном режиме не было совершено ни одного лишнего пуска ракеты. Все ракеты достигли своих целей", — сказал военнослужащий.
Среди успешно пораженных "Витязем" целей есть ракеты РСЗО ATACMS, а также реактивные БПЛА противника, в том числе и самолетного типа.
Военные вертолеты на авиабазе НАТО Кучова в Албании - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
"Сделаете хуже": в США обратились к НАТО с отчаянным требованием по Украине
01:13
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗенитно-ракетная система С-350 "Витязь"Вооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала