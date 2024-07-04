https://ria.ru/20240704/vityaz-1957249739.html

Ракетный комплекс "Витязь" одномоментно поразил 12 ракет РСЗО HIMARS

Ракетный комплекс "Витязь" одномоментно поразил 12 ракет РСЗО HIMARS - РИА Новости, 04.07.2024

Ракетный комплекс "Витязь" одномоментно поразил 12 ракет РСЗО HIMARS

Ракетный комплекс С-350 "Витязь" в зоне спецоперации одномоментно поразил 12 ракет РСЗО HIMARS, рассказал РИА Новости командир зенитно-ракетного дивизиона Южной РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T05:06

2024-07-04T05:06

2024-07-04T10:37

специальная военная операция на украине

безопасность

зенитно-ракетная система с-350 "витязь"

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

россия

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ЗОНА СВО, 4 июл — РИА Новости. Ракетный комплекс С-350 "Витязь" в зоне спецоперации одномоментно поразил 12 ракет РСЗО HIMARS, рассказал РИА Новости командир зенитно-ракетного дивизиона Южной группировки войск с позывным Лев. "Не так давно мы работали по большой пачке РСЗО HIMARS — шло порядка 12-16 целей, данный комплекс успешно справился, ни одна из целей (ракет РСЗО — Прим. ред.) не достигла своей точки, и, соответственно, комплексу не составило труда как разобрать, так и поразить пачку", — рассказал командир ракетного комплекса. По словам военнослужащего, цель была успешно захвачена на дальности порядка 90 километров, ракетный комплекс вел устойчивое сопровождение и нанес поражение цели на дальности порядка 70 километров от места дислокации установки. С момента обнаружения до поражения цели в штатной работе ракетный комплекс тратит не более восьми секунд, а в условиях специфики местности в зоне СВО это время составляет от 1,5 до трех секунд, вне зависимости от режима работы установки: автоматического или при участии оператора. "Основное преимущество ракет данного комплекса — это то, что она оснащена головкой самонаведения, вследствие чего все маневренные цели становятся легкой мишенью, ракета маневрирует параллельно цели", — добавил командир дивизиона. Собеседник агентства также отметил ряд преимуществ перед другими ракетными комплексами, среди которых высокая мобильность, маневренность и проходимость установки в сложных дорожных и погодных условиях, что значительно сокращает время работы на огневой позиции. Комплекс имеет автономную систему питания, поэтому не зависит от внешних источников. Дивизион данного ракетного комплекса имеет значительно удаленный разброс на местности между установками, а бронированная кабина значительно увеличивает безопасность экипажа. Ракетный комплекс имеет полностью автономный, уникальный в своем роде режим работы по целям. "Автоматический режим у данного комплекса работает идеально. В данном режиме не было совершено ни одного лишнего пуска ракеты. Все ракеты достигли своих целей", — сказал военнослужащий. Среди успешно пораженных "Витязем" целей есть ракеты РСЗО ATACMS, а также реактивные БПЛА противника, в том числе и самолетного типа.

https://ria.ru/20240704/udar-1957242998.html

https://ria.ru/20240704/trebovanie-1957240516.html

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безопасность, зенитно-ракетная система с-350 "витязь", вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, россия