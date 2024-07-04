https://ria.ru/20240704/vagon-1957403094.html

Пострадавшему на перроне в Пермском крае оказали экстренную помощь

Пострадавшему на перроне в Пермском крае оказали экстренную помощь - РИА Новости, 04.07.2024

Пострадавшему на перроне в Пермском крае оказали экстренную помощь

Пассажиру, повредившему арматурой ногу при выходе из вагона на перроне в Пермском крае, в больнице оказали экстренную помощь, после чего юноша ушел,... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T15:16

2024-07-04T15:16

2024-07-04T15:16

происшествия

пермский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 4 июл - РИА Новости. Пассажиру, повредившему арматурой ногу при выходе из вагона на перроне в Пермском крае, в больнице оказали экстренную помощь, после чего юноша ушел, госпитализация не применялась, сообщили РИА Новости в краевом минздраве. В среду Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что проведет проверку данных о получении травмы юношей на ж/д станции Чад в Пермском крае. Ранее в соцсетях появилась информация о высадке проводником поезда Улан-Удэ – Москва пассажиров на не предназначенный для этого перрон, где шел ремонт. В результате 20-летний молодой человек при спуске из вагона наступил на торчащую ржавую арматуру, свидетель происшествия и брат пострадавшего помогли ему добраться до больницы. На опубликованном в соцсетях фото с места ЧП видно, что из кроссовка молодого человека торчит металлический штырь. "Молодой человек был доставлен родственниками в приемное отделение Октябрьской ЦРБ. Ему была оказана в полном объеме экстренная медицинская помощь. На госпитализации он не был... Вызов поступил диспетчеру Кунгурской станции скорой медицинской помощи от дежурной по станции Чад. Бригада выехала незамедлительно. Время доезда СМП - согласно действующим нормативам. По приезде бригада пострадавшего на станции не обнаружила", - рассказали в ведомстве. Осведомленный источник пояснил агентству, что юноша приехал на поезде в поселок Октябрьский к родственникам. Согласно законодательству о медпомощи в РФ, экстренной считается помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях, представляющих угрозу жизни пациента.

https://ria.ru/20240701/tmkh-1956550086.html

https://ria.ru/20240701/poezda-1956550694.html

пермский край

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происшествия, пермский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)