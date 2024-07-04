Рейтинг@Mail.ru
Пострадавшему на перроне в Пермском крае оказали экстренную помощь - РИА Новости, 04.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 04.07.2024
https://ria.ru/20240704/vagon-1957403094.html
Пострадавшему на перроне в Пермском крае оказали экстренную помощь
Пострадавшему на перроне в Пермском крае оказали экстренную помощь - РИА Новости, 04.07.2024
Пострадавшему на перроне в Пермском крае оказали экстренную помощь
Пассажиру, повредившему арматурой ногу при выходе из вагона на перроне в Пермском крае, в больнице оказали экстренную помощь, после чего юноша ушел,... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T15:16
2024-07-04T15:16
происшествия
пермский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
ПЕРМЬ, 4 июл - РИА Новости. Пассажиру, повредившему арматурой ногу при выходе из вагона на перроне в Пермском крае, в больнице оказали экстренную помощь, после чего юноша ушел, госпитализация не применялась, сообщили РИА Новости в краевом минздраве. В среду Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что проведет проверку данных о получении травмы юношей на ж/д станции Чад в Пермском крае. Ранее в соцсетях появилась информация о высадке проводником поезда Улан-Удэ – Москва пассажиров на не предназначенный для этого перрон, где шел ремонт. В результате 20-летний молодой человек при спуске из вагона наступил на торчащую ржавую арматуру, свидетель происшествия и брат пострадавшего помогли ему добраться до больницы. На опубликованном в соцсетях фото с места ЧП видно, что из кроссовка молодого человека торчит металлический штырь. "Молодой человек был доставлен родственниками в приемное отделение Октябрьской ЦРБ. Ему была оказана в полном объеме экстренная медицинская помощь. На госпитализации он не был... Вызов поступил диспетчеру Кунгурской станции скорой медицинской помощи от дежурной по станции Чад. Бригада выехала незамедлительно. Время доезда СМП - согласно действующим нормативам. По приезде бригада пострадавшего на станции не обнаружила", - рассказали в ведомстве. Осведомленный источник пояснил агентству, что юноша приехал на поезде в поселок Октябрьский к родственникам. Согласно законодательству о медпомощи в РФ, экстренной считается помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях, представляющих угрозу жизни пациента.
https://ria.ru/20240701/tmkh-1956550086.html
https://ria.ru/20240701/poezda-1956550694.html
пермский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Пострадавшему на перроне в Пермском крае оказали экстренную помощь

Юноше, вставшему на штырь на пермской ж/д станции, оказали помощь и отпустили

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 4 июл - РИА Новости. Пассажиру, повредившему арматурой ногу при выходе из вагона на перроне в Пермском крае, в больнице оказали экстренную помощь, после чего юноша ушел, госпитализация не применялась, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
В среду Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что проведет проверку данных о получении травмы юношей на ж/д станции Чад в Пермском крае. Ранее в соцсетях появилась информация о высадке проводником поезда Улан-УдэМосква пассажиров на не предназначенный для этого перрон, где шел ремонт. В результате 20-летний молодой человек при спуске из вагона наступил на торчащую ржавую арматуру, свидетель происшествия и брат пострадавшего помогли ему добраться до больницы. На опубликованном в соцсетях фото с места ЧП видно, что из кроссовка молодого человека торчит металлический штырь.
Поезд Иволга на подмосковной станции МЦД-3 Кратово - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Названа причина ЧП с поездом "Иволга" в Подмосковье
1 июля, 08:45
"Молодой человек был доставлен родственниками в приемное отделение Октябрьской ЦРБ. Ему была оказана в полном объеме экстренная медицинская помощь. На госпитализации он не был... Вызов поступил диспетчеру Кунгурской станции скорой медицинской помощи от дежурной по станции Чад. Бригада выехала незамедлительно. Время доезда СМП - согласно действующим нормативам. По приезде бригада пострадавшего на станции не обнаружила", - рассказали в ведомстве.
Осведомленный источник пояснил агентству, что юноша приехал на поезде в поселок Октябрьский к родственникам.
Согласно законодательству о медпомощи в РФ, экстренной считается помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях, представляющих угрозу жизни пациента.
Поезд Иволга едет по Московскому центральному диаметру - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Все поезда "Иволга" проверят в течение пяти дней
1 июля, 08:56
 
ПроисшествияПермский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала