https://ria.ru/20240704/ustanovka-1957250742.html

Десантники создали установку для противодействия беспилотникам ВСУ

Десантники создали установку для противодействия беспилотникам ВСУ - РИА Новости, 04.07.2024

Десантники создали установку для противодействия беспилотникам ВСУ

Крымские десантники из состава группировки "Днепр", выполняющие задачи на ореховском направлении, создали установку для противодействия украинским БПЛА,... РИА Новости, 04.07.2024

2024-07-04T05:24

2024-07-04T05:24

2024-07-04T05:24

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ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Крымские десантники из состава группировки "Днепр", выполняющие задачи на ореховском направлении, создали установку для противодействия украинским БПЛА, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Установка представляет собой станину для крепления двух пулеметов ПКТ калибром 7,62 миллиметра с установленным ночным прицелом", - сообщили в МО. Уточняется, что установка с пулеметами крепится в кузове автомобиля типа багги, что позволяет военнослужащим передвигаться в составе колонн, прикрывая их от БПЛА противника. "Такие расчеты несут боевое дежурство по противовоздушной обороне и прикрытию подразделений соединения в ходе активных боевых действий, а также наносят удары и по живой силе противника", - добавили в министерстве обороны.

https://ria.ru/20240704/udar-1957242998.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф