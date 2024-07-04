https://ria.ru/20240704/ustanovka-1957250742.html
Десантники создали установку для противодействия беспилотникам ВСУ
Десантники создали установку для противодействия беспилотникам ВСУ - РИА Новости, 04.07.2024
Десантники создали установку для противодействия беспилотникам ВСУ
Крымские десантники из состава группировки "Днепр", выполняющие задачи на ореховском направлении, создали установку для противодействия украинским БПЛА,... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T05:24
2024-07-04T05:24
2024-07-04T05:24
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ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Крымские десантники из состава группировки "Днепр", выполняющие задачи на ореховском направлении, создали установку для противодействия украинским БПЛА, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Установка представляет собой станину для крепления двух пулеметов ПКТ калибром 7,62 миллиметра с установленным ночным прицелом", - сообщили в МО. Уточняется, что установка с пулеметами крепится в кузове автомобиля типа багги, что позволяет военнослужащим передвигаться в составе колонн, прикрывая их от БПЛА противника. "Такие расчеты несут боевое дежурство по противовоздушной обороне и прикрытию подразделений соединения в ходе активных боевых действий, а также наносят удары и по живой силе противника", - добавили в министерстве обороны.
https://ria.ru/20240704/udar-1957242998.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Десантники создали установку для противодействия беспилотникам ВСУ
МО: крымские десантники создали установку для противодействия украинским БПЛА
ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Крымские десантники из состава группировки "Днепр", выполняющие задачи на ореховском направлении, создали установку для противодействия украинским БПЛА, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Установка представляет собой станину для крепления двух пулеметов ПКТ калибром 7,62 миллиметра с установленным ночным прицелом", - сообщили в МО.
Уточняется, что установка с пулеметами крепится в кузове автомобиля типа багги, что позволяет военнослужащим передвигаться в составе колонн, прикрывая их от БПЛА противника.
"Такие расчеты несут боевое дежурство по противовоздушной обороне и прикрытию подразделений соединения в ходе активных боевых действий, а также наносят удары и по живой силе противника", - добавили в министерстве обороны.