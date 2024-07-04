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В Германии прокомментировали выделение НАТО 40 миллиардов евро Украине
В Германии прокомментировали выделение НАТО 40 миллиардов евро Украине - РИА Новости, 04.07.2024
В Германии прокомментировали выделение НАТО 40 миллиардов евро Украине
Выделение странами НАТО 40 миллиардов евро на военные нужды Украины в 2025 году является "опасным безумием", заявила глава партии ССВ ("Союз Сары Вагенкнехт -... РИА Новости, 04.07.2024
2024-07-04T16:02
2024-07-04T16:02
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БЕРЛИН, 4 июл - РИА Новости/Прайм. Выделение странами НАТО 40 миллиардов евро на военные нужды Украины в 2025 году является "опасным безумием", заявила глава партии ССВ ("Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость") и депутат бундестага Сара Вагенкнехт на своей странице в соцсети X. "Никаких усилий для мира в 2024 году, но не менее 40 миллиардов евро на войну и в 2025-м. Это опасное безумие и неуважительно по отношению к налогоплательщикам", - написала политик.Ранее агентство Reuters со ссылкой на европейский дипломатический источник сообщило, что страны НАТО договорились о предоставлении военной помощи Украине в размере 40 миллиардов евро в 2025 году. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240611/bundestag-1952217314.html
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украина, россия, сша, сара вагенкнехт, сергей лавров, нато, в мире
Украина, Россия, США, Сара Вагенкнехт, Сергей Лавров, НАТО, В мире
В Германии прокомментировали выделение НАТО 40 миллиардов евро Украине
Вагенкнехт назвала выделение НАТО 40 миллиардов евро Украине опасным безумием